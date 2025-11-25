Toggle menu

Joe Elliott (Def Leppard) würdigt David Coverdale

Joe Elliot-David Coverdale
Joe Elliot huldigt David Coverdale
Foto: Getty Images/Metal Hammer, Alberto E. Rodriguez/L. Jarosch. All rights reserved.
von
Def Leppard-Sänger Joe Elliott ehrt seinen alten Freund David Coverdale (Whitesnake), der kürzlich seinen Ruhestand verkündete.
Nach einer 50-jährigen Karriere in Rente zu gehen, lässt sich wohl als berechtigt und verdient bezeichnen. Whitesnake-Frontmann David Coverdale, der in den Siebzigern auch für drei Jahre bei Deep Purple sang, hat dies kürzlich getan und erfährt dafür von vielen Seiten Respekt. Zuletzt hatte der 74-Jährige immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen.

Traurig, aber absehbar

Nun äußerte sich auch Def LeppardSänger Joe Elliott und beglückwünschte seinen alten Freund David Coverdale zum Ruhestand. Im Interview mit Planet Rock gestand Elliote, dass er ein paar Tränen in den Augen hatte, als Lord Coverdale seinen Rücktritt ankündigte. Dann fügte der Sänger hinzu: „Ich war sehr traurig über Davids Rücktrittsankündigung, aber irgendwie war es ja zu erwarten. Er hat alles erreicht. Er hat alles gegeben und verdient es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich keine Sorgen mehr zu machen.“ 

Saints and Sinners-Remastered
Dann schwelgt Elliott ein bisschen in Erinnerungen und erzählt, wie die Freundschaft mit Coverdale zustande kam. „David und ich kennen uns schon sehr lange – genauer gesagt seit 1981. Def Leppard und Whitesnake sind unzählige Male zusammen auf Tournee gegangen. Aber ich kenne ihn schon, seit wir das Album HIGH ‚N‘ DRY aufgenommen haben und er das Whitesnake-Album SAINTS & SINNERS produziert hat.“ Infolgedessen hättenen die Musiker viel Zeit gemeinsam verbracht. „Er war ein super Typ und sehr großzügig mit seinem Brandy, sagen wir mal so.“

Bevor Elliott Whitesnakes ‘Ain’t No Love In The Heart Of The City’ zum Besten gab, erklärte er: „Ich möchte also meine Erinnerungen an David mit diesem Lied feiern, das meinen Ursprung in ihm hat, und es ist ehrlich gesagt eines der emotionalsten Dinge, die er je gemacht hat. Also, im Namen der ganzen Welt, David, falls du zuhörst: Alles Gute zum Ruhestand!“ Def Leppard wurden ihrerseits erst am 9. Oktober dieses Jahres einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame geehrt und gehen 2026 auf große Europatournee.


