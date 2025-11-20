Toggle menu

Metal Hammer

Steve Vai huldigt David Coverdale

Steve Vai @ Sweden Rock 2016
Steve Vai @ Sweden Rock 2016
Foto: Marc Hansen. All rights reserved.
von
Gitarrist Steve Vai ehrt David Coverdale, nachdem dieser angekündigt hatte, nach 50 Jahren Musikkarriere die Rente zu genießen.
Ausnahmegitarrist Steve Vai, der in den späten Achtzigern kurzzeitig bei Whitesnake angeheuert hatte, huldigt in einem langen, ehrfürchtigen Instagram-Post David Coverdale. Der Whitesnake-Frontmann hatte am 14. November angekündigt, sich nach langer, erfolgreicher Karriere zur Ruhe zu setzen.

Vater Schlange

Vai schreibt: „Ich möchte Vater Schlange, David Coverdale, einmal höchstpersönlich dazu gratulieren, 60 Jahre lang pure, königliche Rock’n’Roll-Brillanz geliefert zu haben. David brachte die Erde mehr als ein halbes Jahrhundert mit seiner Stimme, die ganze Berge versetzen könnte, zum Beben. Mit seinem unfehlbaren Gespür für Songs, Melodien, Selbstbewusstsein und Haltung hat uns seine Musik immer etwas gegeben, worüber wir uns herrlich cool fühlen konnten.

Ich hatte das Glück, mit Whitesnake 1989 bis 1990, Seite an Seite mit Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo und Tommy Aldridge, touren und aufnehmen zu dürfen (SLIP OF THE TONGUE). Diese Band war absolut umwerfend, und diese Kraft zu teilen, war eines der wahren Highlights meiner Karriere“, schwärmt der Gitarrist.

Letztes Konzert

„Bei jedem einzelnen der 119 Konzerte zu SLIP OF THE TONGUE nahm David die Bühne ein und lieferte ab wie ein Boss. Er beschwerte sich nie, war immer ein Gentleman und hat immer eine Glanzleistung abgeliefert. Es war eine magische Zeit im Musik-Business, und ich bin ewig dankbar für diese Whitesnake-Erfahrung“, schreibt er.

Weiter erzählt Vai: „Am 23. Juni 2022 spielte ich mit meiner Band auf dem Hellfest in Frankreich. Whitesnake waren nach uns dran, und David war so nett und lud mich dazu ein, den letzten Song des Abends, ‘Still Of The Night’, zu spielen. Ich liebte es immer, diesen Track zu spielen … Mit David zurück auf der Bühne zu stehen und dieses historische Monstrum von einem Lied zu spielen, war eine Ehre. Wer hätte gedacht, dass es der letzte Auftritt der Band sein würde, und dass ich den letzten Song mit ihnen spielen würden? Das ist wunderbar poetisch (und unglaublich cool)“, sinniert der Musiker.

Dankbar

Zu guter Letzt richtet sich Vai direkt an Coverdale: „Mein Bruder, David … Nach meinen eigenen 50 Jahren, die ich ein professioneller Musiker bin, weiß ich eine Sache sicher: der Erfolg ist großartig, die Riffs sind laut, aber die Menschen, die man auf dem Weg trifft und die Freundschaften, die man schließt, bedeuten am meisten.

Für unsere Freundschaft bin ich zutiefst dankbar. Und von der Freundschaft mal abgesehen … Deine goldene Stimme bleibt für mich die beste Rock-Stimme, die dieser Planet je gesehen hat. Du bist ein klasse Kerl. Du kamst, siegtest und liefertest, und dafür sind wir dir alle dankbar“, so der Gitarrist.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

