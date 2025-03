Devin Townsend holt sich Steve Vai für seine Rock-Oper

auch interessant

Im Oktober 2024 veröffentlichte Devin Townsend sein aktuelles Album POWERNERD. Zuvor gab er allerdings bekannt, sich obendrein einen langgehegten Traum zu erfüllen: eine Rock-Oper. In Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester Noord Nederlands Orkest findet am 27. und 28. März 2025 die Uraufführung von THE MOTH in Groningen statt. Als Inspirationsquellen dienten ‘Jesus Christ Superstar’ und ‘Phantom der Oper’.

Empfehlung der Redaktion Devin Townsend: Tausendsassa Progressive Metal Devin Townsend hat knapp 30 Alben in den letzten 30 Jahren veröffentlicht – und legt mit POWERNERD ein fulminantes Metal-Manifest vor. Im Gespräch mit Loaded Radio verriet der Kanadier nun, dass auch Gitarrenlegende Steve Vai an der Produktion beteiligt sei. „Er ist aus vielen Gründen eine sehr wichtige Person in meinem Leben“, erklärt Townsend, denn „nach so vielen Jahren können wir auch ehrlich zueinander sein.“ Außerdem gehen beide Musiker „sehr, sehr vorsichtig mit den Ideen des anderen um.“ Zu dieser Ehrlichkeit gehöre auch einander sagen zu können: „Ich habe mir die Idee angehört und schätze sie, aber sie ist nichts für mich.

Steve und ich sind dazu in der Lage, die Ideen des anderen aus einer objektiveren kreativen Analyse heraus zu prüfen, wenn wir zusammenkommen, jammen und über Konzepte sprechen. Und das schätze ich sehr – insbesondere bei jemandem, der so erfolgreich ist. Es ist eine großartige Erfahrung… Ich denke, das Wichtigste daran ist auch, dass wir immer noch kommunizieren können, weil wir schwierige Zeiten durchgemacht haben.“ Townsend fügt hinzu: „Ein weiteres Zitat, das ich liebe, ist: ,Fortschritt ist nur ein unangenehmes Gespräch entfernt.‘ Und ich denke, wenn man das Glück hat, mit jemandem dazu in der Lage zu sein, schwierige Gespräche zu führen, entsteht daraus echte Musik.“

Empfehlung der Redaktion SatchVai: Satriani und Vai kündigen Europatournee an Steve Vai und Joe Satriani haben die ultimative Gitarren-Band SatchVai gegründet und werden bald auf Tournee durch Europa gehen. Darüber hinaus scheinen die beiden Musiker noch an etwas anderem gemeinsam zu werkeln. Auf die Frage, wann Fans damit rechnen können, etwas von dem Material zu hören, an dem er mit Steve Vai gearbeitet hat, sagt Devin Townsend: „Ich schätze, was für einige frustrierend ist, ist, dass ich persönlich mit all diesen Dingen keine Eile habe. Die ehrliche Antwort lautet also: Wenn es fertig ist, wird es veröffentlicht. Und was dabei eine Rolle spielt, ist, dass einfach alle sehr beschäftigt sind. Es gibt keine konkreten Pläne, aber es ist bereits im Gange.“

