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Nine Inch Nails & Boys Noize bringen gemeinsames Album raus

Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" am 9. August 2024 in Anaheim
Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" am 9. August 2024 in Anaheim
Foto: Getty Images for Disney, Rodin Eckenroth. All rights reserved.
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Nine Inch Nails hauen bereits nächste Woche ein Kollaborationsalbum mit Boys Noize raus. Das Ganze dürfte ziemlich tanzbar ausfallen.
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Trent Reznor ist einfach immer für eine Überraschung gut, wie der Industrial-Metaller aktuell wieder beweist. Denn er und seine Nine Inch Nails bringen schon kommende Woche ein neues Album auf die Märkte dieser Welt. Allerdings nicht allein, sondern in Kollaboration mit dem deutschen Electro-DJ Alexander Ridha alias Boys Noize, welcher die US-Formation zuletzt auch auf Tournee begleitet hat.

Öfter mal was neues

Als Erscheinungstermin steht der 17. April 2026 fest. Auf der jüngsten „Peel It Back“-Tournee von Nine Inch Nails kam Boys Noize regelmäßig zu Reznor und Atticus Ross auf die Bühne, woraufhin alle Beteiligten ein hybrides Techno-/Industrial-Set aufführten. „Nine Inch Noize. Halo 38. 17. April. Pre-Save Now, liest sich die offizielle Ankündigung in den Sozialen Medien. Der Albumtitel HALO 38 bezieht sich auf das Nummerierungssystem, auf das Nine Inch Nails schon lange Jahre für ihre Releases zurückgreifen. Somit stellt das frische Werk mit Boys Noize die 38. Veröffentlichung in ihrer Diskografie dar (welche Veröffentlichungsformate auch immer hier dazuzählen).

Trent Reznor, Atticus Ross und Boys Noize haben ihre Zusammenarbeit in den letzten Jahren immer mehr intensiviert. Zuletzt werkelte das Trio an CHALLENGERS [MIXED] — einem Remix-Album des Soundtracks zum Film ‘Challengers’, den Reznor und Ross komponiert hatten. Ursprünglich zögerte Boys Noize dabei erst, die originale Filmmusik zu sehr durch den klanglichen Fleischwolf zu drehen. Doch Trent und Atticus forderten Ridha dazu auf, experimenteller zu Werke zu gehen.

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Des Weiteren machten die drei Musiker beim Soundtrack zum Blockbuster ‘Tron: Ares’ gemeinsame Sache. In den Credits taucht Boys Noize bei  „zusätzlicher Produktion“ sowie als Co-Produzent von Liedern wie ‘As Alive As You Need Me To Be’ und ‘Shadow Over Me’ auf. Was kann man basierend darauf nun von HALO 38 erwarten? Der typische Industrial Rock-Sound von Nine Inch Nails dürfte einfach noch mehr mit dem Electro-House-Stil von Boys Noize verschmelzen. Noch vor der Veröffentlichung des Longplayers treten Nine Inch Nails und Boys Noize zusammen beim Coachella Festival im kalifornischen Indio auf. Am 11. April entern Nine Inch Noize die Sahara Stage des Open Air.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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