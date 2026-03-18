Vor einigen Wochen erschreckte Trent Reznor die Fans von Nine Inch Nails, als er während eines Konzerts in Tulsa, Oklahoma zwischen zwei Songs sagte: „Ich weiß nicht, ob wir hiernach weiterhin auf Tour gehen werden.“ Dieser Kommentar wurde dem Chef der Industrial-Metaller so ausgelegt, dass die Möglichkeit besteht, dass seine Band überhaupt nicht mehr Konzerte spielt. Das war jedoch eine falsche Deutung, wie der 60-Jährige nun klargestellt hat.

Berechtigte Hoffnungen

So meldete sich Reznor bei der finalen Liveshow der Nordamerikatournee von Nine Inch Nails im kalifornischen Sacramento zu Wort und rückte seine vorherige Aussage ins rechte Licht: „Wie manche von euch wissen könnten, ist das das letzte Konzert der Tour. Und um es deutlich zu machen: Ich denke, ich habe neulich etwas gesagt, das zu etwas fehlgedeutet wurde, das nicht zwangsläufig wahr ist. Was ich gesagt habe, war, dass dies das letzte Konzert der Tournee ist, und wir keine anderen Shows gebucht haben.

Und wir haben bislang auch keine Pläne, irgendwann in der Zukunft irgendwelche Shows zu buchen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir vielleicht niemals wieder auf Tour gehen. Vielleicht gehen wir wieder auf Tour. Es wird nicht nächsten Monat, es wird nicht dieses Jahr sein. Ich habe niemals gesagt, dass wir absichtlich aufhören [live zu spielen] — und ich wollte das nie sagen. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben waren wir vor dieser Tournee eine Weile nicht auf Tour, weil ich offen gesagt nicht wusste, ob wir es gut hinkriegen, und ob es noch immer etwas bedeutet, und ob es sich so anfühlt, als ob wir noch etwas zu sagen haben.

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Jedenfalls haben wir mit der Kombination dieser Band, dieser Crew und einer Menge harter Arbeit eine Show auf die Beine gestellt, auf die ich verdammt stolz bin. Ich danke euch fürs Kommen. Das weiß ich zu schätzen. Das lässt uns alle glauben, dass wir einen Zweck haben. Was wir machen werden, ist, an ein bisschen neuer Musik arbeiten. Und wenn uns der Sinn danach steht und wir finden, dass wir diese Tournee toppen können, werden wir euch wiedersehen. Ich hoffe, euch wiederzusehen. Und ich hoffe, ihr kommt auch, wenn wir wieder rumkommen.“

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