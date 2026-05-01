Die Videos der Woche vom 01.05. mit Europe, Six Feet Under u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Black Spikes ‘Revana’

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Cage Fight ‘Oxygen’

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Defiled ‘Obsession’

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Elder ‘Capture/Release’

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Endseeker ‘Enemies Of Peace’

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Europe ‘One On One’

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Magefa ‘Legion’

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Master Massive ‘Islands And Bells’

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Nunslaughter ‘Rotten Messiah’

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Obscura ‘The Sun Eater’

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Sagenbringer ‘Walpurgisnacht’ (live)

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Six Feet Under ‘Mister Blood And Guts’

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Uwe Lulis Project ‘The Battle’

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Wailin Storms ‘The Arsonist’

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