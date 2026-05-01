Die Videos der Woche vom 01.05. mit Europe, Six Feet Under u.v.m.

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Cage Fight ‘Oxygen’
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Defiled ‘Obsession’
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Magefa ‘Legion’
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Master Massive ‘Islands And Bells’
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Nunslaughter ‘Rotten Messiah’
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Uwe Lulis Project ‘The Battle’
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Wailin Storms ‘The Arsonist’
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Six Feet Under kündigen offiziell ihr neues Album an
Six Feet Under veröffentlichen schon bald ihr 15. Studioalbum. Mit der Ankündigung ist sogleich die erste Single erschienen.
Die letzten Alben von Six Feet Under mussten durchwachsene Kritiken einstecken. Zuletzt fuhr KILLING FOR REVENGE (2024) von der METAL HAMMER-Redaktion nur zwei Punkte ein. Sehr viel besser schnitten auch die Vorgänger nicht ab. Immer häufiger war zu lesen, dass die besten Zeiten von Chris Barnes vorbei seien. Vergangenen Herbst erklärte Barnes im Podcast von Metal Blade-Labelchef Brian Slagel, dass das neue Album beinahe fertig und „wirklich interessant“ sei. „Dieses Album vereint ziemlich alles, was wir bisher gemacht haben“, führte er aus. Schließlich gebe es „keine Füller, keine Überbearbeitung, keine modernen Tricks oder Schnickschnack. Einfach nur Death Metal.“ Kunst und…