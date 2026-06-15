Trivium haben mit Alex Rüdinger (vormals bei Whitechapel) endlich ihren Wunschschlagzeuger hinter der Schießebude. Gitarrist und Sänger Matt Heafy hat in einem aktuellen Interview mit Rock Sound nun über das neue Album des Quartett aus Orlando, Florida gesprochen. Dabei stellte sich heraus: Der 40-Jährige hält ziemlich von dem kommenden Longplayer. „Wir haben jetzt Rudi am Schlagzeug – jemanden, den wir schon vor zehn Jahren verpflichten wollten, was damals aber nicht geklappt hat.

Große Vorschusslorbeeren

In all den Jahren hat er uns erzählt, dass er sich jeden Tag gefragt hat, wie es wäre, in der Band zu sein, und dass er es bereut hat, nicht dabei zu sein. Wir haben uns auch gefragt, wie das wohl gewesen wäre — und jetzt haben wir ihn endlich. Wir sitzen wohl auf unserem besten Album aller Zeiten. Es ist noch nicht veröffentlicht, wir sind noch beim Mischen. Es ist ein neues Kapitel.“

Des Weiteren plauderte Heafy noch darüber, wie sich Trivium — ausgehend von den Arbeiten an der STRUCK DEAD-EP (2025) — mit dem Zugang von Alex Rüdinger verändert haben. „Ursprünglich hatten wir die STRUCK DEAD-EP als Teil eines kompletten Albums geplant. Doch während sich die Pläne und Umstände ständig änderten, entwickelten und wuchsen wir erneut sehr schnell – denn ich glaube, es gibt im Leben verschiedene Wachstumsphasen.

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Genau wie bei Kindern: Sie machen diese Entwicklungssprünge durch, bei denen sie plötzlich neue Wörter und Fähigkeiten einsetzen und Neues ausprobieren. Ich habe das Gefühl, dass wir als Band gerade an diesem Punkt sind. Wir fühlten uns inspiriert und begannen, neues Material zu schreiben. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, an dem wir mit Rudi gejammt haben; wir hatten ihn nach Florida einfliegen lassen und gesagt: ,Okay, willkommen. Das ist Tag eins. Du wirst mit uns neue Musik schreiben.‘

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Er war also angereist in der Erwartung, unser Set für die anstehende Tour zu spielen, musste dann aber stattdessen neue Musik mit uns schreiben – und daraus hat sich wirklich Großartiges entwickelt. Wenn uns die Leute heute live sehen, werden sie erleben, was passiert ist. Sie werden diese Entwicklung sehen. Sie werden sehen, was sich getan hat. […] Es ist jetzt eine völlig andere Band – Trivium sind in jeder Hinsicht besser als je zuvor, und die neue Musik ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt diese neue Musik zu hören bekommt.“

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