Weil Mike Portnoy als verlorener Sohn 2023 zu Dream Theater zurückkehrte, hatten die Progressive-Metaller für Mike Mangini keine Verwendung mehr. Nun hat sich letzterer Schlagzeuger allerdings wieder einen hochkarätigen Job geangelt: Der 63-Jährige sitzt jetzt nämlich bei Godsmack für die verbleibende Shows der „The Rise Of Rock“-Tour hinter der Schießbude. Seine ersten zwei Auftritte mit Bandchef Sully Erna und Co. hatte der Trommler bereits — am 12. sowie 14 Juni in Riverside und Maryland Height (beides im US-Bundesstaat Missouri).

Großes Vertrauen

Der Platz bei Godsmack war zuletzt ziemlich unvermittelt frei geworden: Der vorherige Drummer Wade Mruff (zuvor unter anderem für Daughtry, Prong, Sebastian Bach, Orgy und Misfit-Gitarrist Doyle aktiv) war erst diesen Frühling bei den US-Metallern eingestiegen und spielte mit der Musikgruppe diesen Mai 14 Konzerte. Dann erhielt der 39-Jährige offensichtlich ein attraktiveres Angebot — so vertritt Murff Black Veil Brides-Schlagzeuger Christian „CC“ Coma bei der aktuell laufenden Gastspielreise durch Europa. Coma ist aufgrund „einer bedauernswerten persönlichen und privaten Angelegenheit“ verhindert.

Murff hatte noch am Tag seines finalen Konzerts mit Godsmack einen ziemlich positiven Post abgesetzt, der überhaupt nicht danach klang, dass er in Bälde den Abgang macht: „Heute Abend in Houston, Texas! Eine kurze Pause steht an, und dann kehren wir zurück und bringen Kansas City zum Beben. Was für ein großartiger Start der Tour! Danke an alle, die gekommen sind und sich die ‚The Rise Of Rock‘-Show mit Godsmack, Stone Temple Pilots und Dorothy angesehen haben!“

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Nach der ersten Darbietung mit Godsmack ließ Mike Mangini seinen Gefühlen in den Sozialen Medien freien Lauf: „Ich lasse das heute alles erst einmal sacken, nachdem die erste Show geschafft ist. Und einfach so darf ich endlich gemeinsam mit meinen Bostoner Brüdern Godsmack in diesen Traum-Locations in den USA auftreten. Ich muss vielen Leuten dafür danken, dass sie das so schnell auf die Beine gestellt haben.

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Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich Sully, Robbie, Sam und dem gesamten Team bin, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben – ganz ohne vorherige Probe. Die Hersteller meines Equipments haben schier Unmögliches geleistet. Und meine Familie, Freunde und Fans haben nie aufgehört, für mich zu beten und mich zu unterstützen. Danke.“ Die aktuelle Godsmack-Besetzung besteht aus Frontmann und Gitarrist Sully Erna, Bassist Robbie Merrill sowie den neuen Musikern Gitarrist Sam Koltun und nun eben auch Trommler Mike Mangini.

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