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Marilyn Manson kündigt ein neues Album an

Marilyn Manson live, M'era Luna
Marilyn Manson @ M'era Luna Festival 2014
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
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Marilyn Manson veröffentlicht bald das zweite Kapitel von ONE ASSASSINATION UNDER GOD. Die erste Single gibt es schon jetzt.
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Die Veröffentlichung von ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 1 (2024) hat bereits vermuten lassen, dass früher oder später auch Kapitel 2 folgen wird. Wie  Marilyn Manson kürzlich verlauten ließ, ist die Zeit des Wartens vorbei. ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 2 soll am 14. August via Nuclear Blast erscheinen. Mit ‘Exit Wound’ gibt es zudem eine erste Single-Auskopplung.

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Manson schreibt dazu: „Damit ist meine Geschichte abgeschlossen. Jeden Stein, der mir entgegengeworfen wurde, habe ich genutzt, um meine Kanten zu schärfen. Ich überwand das Fegefeuer und ritzte diese Lieder in die Haut der Welt ein. Ich hoffe, dass sie beim Hören eine Narbe hinterlassen, die ihr nie vergessen werdet.“ Insgesamt umfasst das neueste Werk des Schock-Rockers neun Stücke.

ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 2-Tracklist

  1. Unalive
  2. Don’t Answer The Door
  3. Front Toward Enemy
  4. All The Vilest Things
  5. None of the Suns
  6. Lucifer’s Teardrop
  7. The Arsonist
  8. Exit Wound
  9. Enantiomorph

Wenige Tage nach dem Release gehen Marilyn Manson und seine Band zusammen mit Rob Zombie auf Nordamerikatournee. Außerdem sind die Hunnu Rock-Pioniere The Hu und die Synth-Rocker Orgy als Unterstützung dabei. Ob dieser Tour auch Termine in Europa folgen, ist noch unklar. Immerhin stehen im Juli noch ein paar Europa-Shows an, darunter auch ein Auftritt in Wien am 21. Juli.

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Gegenwind

Erst vergangenes Jahr sah sich Manson mit Protesten und Petitionen gegen seine Auftritte konfrontiert. In Großbritannien sorgten zwei Politikerinnen, sowie die Kampagne „No Stage For Abusers“ für Konzertabsagen. Und in Mexiko wurde ein abgetrennter Kuhkopf als Zeichen des Protests auf den Stufen einer katholischen Kirche abgelegt. Das Konzert fand dennoch statt.

Seitdem Marilyn Manson im Februar 2021 von mehreren Frauen verschiedener Formen von körperlichem, sexuellem und emotionalem Missbrauch beschuldigt wurde, hat er zunehmend mit Gegenwind zu kämpfen. Brian Warner, wie Manson mit bürgerlichem Namen heißt, konnte in den meisten Fällen außergerichtliche Einigungen erzielen oder die Klagen wurden fallengelassen.

Anfang des Jahres konnte seine einstige Assistentin Ashley Walters dank eines neuen Gesetzes erneut Klage einreichen. Und erneut stellten Manson und seine Anwälte einen Antrag auf Abweisung – diesmal ohne Erfolg. Der zuständige Richter lehnte den Antrag ab. Die Entscheidung könnte einen Prozess und weitere Konsequenzen zur Folge haben.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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