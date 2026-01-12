Die Klagen gegen Marilyn Manson mussten bekanntlich fallengelassen werden, weil sie zum einen verjährt waren, und zum anderen, weil die Anschuldigungen nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnten. Eine Frau, die den Schock-Metaller mehrfach verklagt hatte, wagt nun einen weiteren Anlauf vor Gericht. Hierbei handelt es sich um seine einstige Assistentin Ashley Walters. Ihre Klage wegen sexueller Nötigung war abgewiesen worden — jetzt sieht sie dank eines neuen Gesetzes in Kalifornien eine neue Chance.

Doch nicht verjährt

Wie der US-amerikanische Rolling Stone berichtet, ermöglicht dies das kalifornische Gesetz AB 250, welches erst am 1. Januar 2026 in Kraft getreten ist und mit einer Laufzeit von zwei Jahren bis Ende 2027 gültig ist. Dieser rechtlichen Regelung zufolge haben erwachsene Opfer von sexueller Gewalt die Möglichkeit, ihre bereits zuvor aufgrund der Verjährungsfrist abgewiesenen Fälle neu aufrollen zu lassen. Das macht sich Walters zunutze, weswegen diesbezüglich eine Anhörung stattfinden wird, so heißt es.

In ihrer ursprünglichen Klage gab Walters an, dass Marilyn Manson regelmäßig durch Drogen hervorgerufene Wutanfälle hatte. Während dieser soll er unter anderem Teller nach Walters geworfen haben, gedroht haben, Selbstmord zu begehen, und sie an eine Wand gedrückt haben. Überdies wirft ihm Ashley vor, Freunde dazu ermuntert haben, sie ohne ihre Zustimmung zu küssen und zu begrapschen. Des Weiteren soll Manson Walters einmal dazu gebracht haben, 48 Stunden ohne Pause wachzubleiben sowie zwölf Stunden auf einem Stuhl zu stehen, während er sie dazu zwang, Kokain zu nehmen, damit sie wach bleibt.

Des Weiteren behauptete Ashely, dass Marilyn Manson damit geprahlt habe, dass „er damit davongekommen ist, Frauen zu vergewaltigen“. Weiter soll er „regelmäßig“ angegeben haben, dass „er Frauen, mit denen er zusammen ist, umbringen will“. Darüber hinaus bemühte sich Walters, die Vorwürfe zweier seiner ehemaligen Freundinnen — von den Schauspielerinnen Evan Rachel Wood (‘Westworld’) sowie Ésme Bianco (‘Game Of Thrones’) — zu untermauern, indem sie davon berichtete, dass sie den Frauen im Geheimen etwas zu trinken und zu essen gebracht hat, nachdem Manson sie eingeschüchtert hatte, ihre Zimmer zu verlassen. Einmal will Ashley gesehen haben, wie Manson „einen Requisitenschädel so fest nach Wood geworfen hat, dass er eine große, erhöhte Schramme auf ihrem Bauch hinterließ“.

