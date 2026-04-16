Gerade erst haben The Halo Effect gemeinsame Tour mit Heaven Shall Burn, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul hinter sich gebracht, da gelüstet es Mikael Stanne und Co. nach mehr Live-Action. Im Februar und März sind sie daher erneut unterwegs und hat dabei auch einige Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Gepäck.

Obendrein reisen The Halo Effect nicht allein. Die italienische Metal-Institution Lacuna Coil, sowie der finnische Melodic Death-Trupp Omnium Gatherum begleiten das schwedische Quintett. Ticktes sind ab dem 17. April erhältlich. Tour-Auftakt ist am 19. Februar 2027 in Hamburg. Zur kompletten Übersicht sind hier alle Termine für den deutschsprachigen Raum.

The Halo Effect + Lacuna Coil + Omnium Gatherum

19.02. Hamburg, Große Freiheit 26

20.02. Oberhausen, Turbinenhalle

23.02 Saarbrücken, Garage

24.02. Hannover, Capitol

04.03. CH-Pratteln, Z7 Konzertfabrik

05.03.Wiesbaden, Schlachthof

06.03. Filderstadt, FILharmonie

07.03. Nürnberg, Loewensaal

10.03. AT-Wien, Arena

12.03. Berlin, Kulturbrauerei Kesselhaus

13.03 München, Backstage

14.03. Leipzig, Felsenkeller Ballsaal

Wer sich nicht so lange gedulden kann oder möchte, hat schon im kommenden Sommer die Möglichkeit The Halo Effect live zu erleben. Am 26. Juni stehen sie nämlich bei Rock am Härtsfeldsee in Dischingen auf der Bühne. Auch für Lacuna Coil ist es ein geschäftiges Jahr. Die Italiener befinden sich aktuell noch in den USA auf ihrer „Sleepless Empire Tour“, bevor sie am 20. Juni beim Graspop Metal Meeting ihren persönlichen Festival-Sommer einleiten.

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Omnium Gatherum haben ebenfalls gerade erst die Europatournee zum aktuellen Album MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY beendet. Dabei half Henry Hämäläinen (Shade Empire) am Mikrofon aus. Jukka Pelkonen, der eigentliche Frontmann der finnischen Formation hat vergangenen Februar die Diagnose Lymphom erhalten. Ein Lymphom ist in der Regel ein bösartiger Tumor im lymphatischen System. Je nach Art, Aggressivität und Ausbreitung des Lymphoms stehen die Heilungschancen unterschiedlich.

Wie es aktuell um die Gesundheit von Pelkonen steht, ist nicht bekannt. Am 23. März gratulierten ihm jedoch zahlreiche Menschen zum 46. Geburtstag und senden reichlich Genesungswünsche. Nun bleibt nur zu hoffen, dass diese etwas nützen und der Sänger bei der Tournee im Februar und März 2027 wieder mit an Bord ist.

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