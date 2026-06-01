Erst im Februar feuerten Ingested ihren Sänger Josh Davies nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs. Im Mai erschien ihr neues Album DENIGRATION, mit neu aufgenommenem Gesang, und nun, drei Wochen später, verlässt Bassist Thomas O’Malley überraschend die Band, wie er in einem Statement auf Instagram bekanntgibt.

Auf zu neuen Ufern

In einem kurzen Statement schreibt der Musiker: „Ich habe mich dazu entschieden, Ingested zu verlassen. Für meine Zeit in der Band und die Erfahrungen, die ich über die Jahre sammeln durfte, bin ich sehr dankbar. Ich hatte viel Spaß dabei, Konzerte zu spielen, zu touren und ein Teil dieser Reise zu sein.“

Er schreibt weiter: „Ich wünsche den Jungs nur das absolut Beste für die Zukunft und weiteren Erfolg mit der neuen Platte und darüber hinaus. Ich konzentriere mich jetzt auf neue musikalische Gelegenheiten. Ich bin für Touren, Aufnahmen und Session-Arbeiten als Bassist und Gitarrist verfügbar. Wenn jemand einen Spieler braucht, gebt Bescheid!“

Unklare Zukunft

Warum genau der Bassist diesen Schritt nun geht, ist unklar, und seine ehemalige Band hat sich noch nicht zu der Trennung geäußert. Ingested beendeten am 31. Mai in Los Angeles ihre „Chaos And Carnage“-Tour und sind für August schon als Vorprogramm für Angelmaker in Nordamerika angekündigt.

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Wer O’Malley ersetzen wird, ist aktuell unklar. Die Band besteht nun aus Sean Hynes am Gesang und der Gitarre, Andrew Virrueta, ebenfalls an Gesang und Gitarre, sowie Lyn Jeffs am Schlagzeug.

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