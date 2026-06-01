Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ingested: Bassist verlässt die Band

Ingested
Ingested noch mit Josh Davies (M.) und Thomas O'Malley (2.v.r.)
Foto: PR, Jordan Burke. All rights reserved.
von
Bei Ingested geht es auch nach der Albumveröffentlichung turbulent weiter: Bassist Thomas O'Malley verlässt die Band.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Erst im Februar feuerten Ingested ihren Sänger Josh Davies nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs. Im Mai erschien ihr neues Album DENIGRATION, mit neu aufgenommenem Gesang, und nun, drei Wochen später, verlässt Bassist Thomas O’Malley überraschend die Band, wie er in einem Statement auf Instagram bekanntgibt.

Auf zu neuen Ufern

In einem kurzen Statement schreibt der Musiker: „Ich habe mich dazu entschieden, Ingested zu verlassen. Für meine Zeit in der Band und die Erfahrungen, die ich über die Jahre sammeln durfte, bin ich sehr dankbar. Ich hatte viel Spaß dabei, Konzerte zu spielen, zu touren und ein Teil dieser Reise zu sein.“

Er schreibt weiter: „Ich wünsche den Jungs nur das absolut Beste für die Zukunft und weiteren Erfolg mit der neuen Platte und darüber hinaus. Ich konzentriere mich jetzt auf neue musikalische Gelegenheiten. Ich bin für Touren, Aufnahmen und Session-Arbeiten als Bassist und Gitarrist verfügbar. Wenn jemand einen Spieler braucht, gebt Bescheid!“

Unklare Zukunft

Warum genau der Bassist diesen Schritt nun geht, ist unklar, und seine ehemalige Band hat sich noch nicht zu der Trennung geäußert. Ingested beendeten am 31. Mai in Los Angeles ihre „Chaos And Carnage“-Tour und sind für August schon als Vorprogramm für Angelmaker in Nordamerika angekündigt.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Wer O’Malley ersetzen wird, ist aktuell unklar. Die Band besteht nun aus Sean Hynes am Gesang und der Gitarre, Andrew Virrueta, ebenfalls an Gesang und Gitarre, sowie Lyn Jeffs am Schlagzeug.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausstieg Bassist Ingested Statement Thomas O'Malley Trennung
Godsmack: Line-up für kommende Welttournee steht fest
Godsmack
Godsmack sind für die anstehenden Termine wieder zu viert – zumindest vorerst. Das verkündet Sully Erna jetzt in einem Interview.
Vor fast genau einem Jahr gaben Schlagzeuger Shannon Larkin und Gitarrist Tony Rombola unerwartet ihren Ausstieg bei Godsmack bekannt. Bei der Europatournee konnten damals glücklicherweise Drummer Will Hunt (Evanescence) und Gitarrist Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) flugs einspringen. Um sich neu zu sortieren, verkündete Frontmann Sully Erna im Mai 2025 eine Band-Pause. Während besagter Band-Pause wurde auf den offiziellen Social Media-Kanälen ein Festival-Auftritt nach dem nächsten für dieses Jahr angekündigt. Zu dieser Zeit standen Sully Erna und Bassist Robbie Merrill jedoch alleine da. Auch als die offizielle Ankündigung einer Welttournee für 2026 folgte, stand noch in den Sternen, wer…
Weiterlesen
Zur Startseite