Seit der Veröffentlichung von THE TIDE OF DEATH AND FRACTURED DREAMS (2024) hat das aus Gitarrist Sean Hynes und Schlagzeuger Lyn Jeffs bestehende Ingested-Gründerduo zwei weitere Mitstreiter verpflichtet: Gitarrist Andrew Virrueta und Bassist Thomas O’Malley. Eine weise Entscheidung, verleihen die Neuzugänge dem Brutal Death Metal/Deathcore der Briten ein Quäntchen mehr Dynamik. ‘Dragged Apart’ (mit Skyler Conder von Cell) fegt zwischen Blasts und Slams alles weg. ‘Merciless’ (mit Peeling Fleshs Damonteal Harris) stampft br00tal, ‘Stitch By Stitch’ zermartert, und ‘Oaths Betrayed’ rifft quietschend in einen monströsen Breakdown. Dazwischen nähren melancholische (‘We Are All Inherently Evil’) und geheimnisvolle Momente (‘Watch You Fold’ mit Dying Fetus’ John Gallagher) intensive Atmosphäre. Apropos „intensiv“: Der Höhepunkt ‘Steel Toe Truth’ tritt so präzise in die Rosette, dass man nicht anders kann als abzugehen wie Ace Ventura beim Cannibal Corpse-Konzert. Wichtig zu wissen: Die ursprüngliche Version von DENIGRATION hatte Josh Davies eingesungen. Dieser wurde nach den Aufnahmen mit sexuellen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert und gefeuert. Deshalb wechseln die Gitar-risten Hynes und Virrueta auf der finalen Version des Albums vom Hintergrund- zum Hauptgesang. Obwohl der rege Austausch von Grunz-, Keif- und Pigsqueal-Lauten sauber funktioniert, sucht die Band bei Redaktionsschluss noch nach einem festen Frontmann, der auch menschlich überzeugen kann.
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