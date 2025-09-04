METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin
Datum
14. bis 16. Mai 2026
Veranstaltungsort
Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden.
Adresse:
Columbiadamm 13-21
10965 Berlin
Preise & Tickets
Blind Bird-Tickets ab 139,- Euro gibt es auf der Website des Festivals.
Bands
Neu hinzugekommende Bands gefettet.
Running Order
Weitere Informationen
Livestream und TV
Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.
—
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.