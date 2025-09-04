Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert

Desertfest Berlin 2026: Alle Infos zum Festival

Desertfest-2026
von
Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Blind Bird-Tickets sind bereits erhältlich.
Auch interessant

METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin

Datum

14. bis 16. Mai 2026

Veranstaltungsort

Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden.

Adresse:

Columbiadamm 13-21

10965 Berlin

Preise & Tickets

Blind Bird-Tickets ab 139,- Euro gibt es auf der Website des Festivals.

Bands

Neu hinzugekommende Bands gefettet.

Running Order

 

Weitere Informationen

 

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.


