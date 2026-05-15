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Album des Monats 06/2026: Khemmis KHEMMIS

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Foto: PR, Brock Marlborough. All rights reserved.
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Khemmis wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Evergrey, Soulburn und Shinedown auf die Plätze verweisen.
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Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juniausgabe: Khemmis KHEMMIS

Das Album des Monats Juni 2026 stellen Khemmis. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,71 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Khemmis

>> Lest hier das komplette Review zu KHEMMIS von Khemmis <<

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

06/2026 Album des Monats Juniausgabe Khemmis Playlist Soundcheck
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