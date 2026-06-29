Die sogenannte „9. Bühne des Wacken Open Air“, der Landgasthof Wacken, verrät sein Programm während des Wacken Open Air 2026. Ein besonderes Highlight ereignet sich am Festival-Donnerstag.

Heaven Shall Burn werden im Landgasthof Wacken eine exklusive Clubshow in kleinem Rahmen spielen. 400 Tickets dafür sollen im Vorfeld unter allen W:O:A 2026 Ticket-Besitzern verlost werden.

Heaven Shall Burns Blutspendeaktion

Das Konzert läuft wie schon Heaven Shall Burns jüngste Tour unter dem Banner „Pay With Your Blood“ – eine Aktion des Blutspendenprogramms des W:O:A. Blutspendende hatten dabei die Möglichkeit, Frei-Tickets für die Heaven Shall Burn-Tour zu „erspenden“. Die aktuelle Verlosung ist jedoch nicht an eine Blutspende gekoppelt – diesmal müsst ihr lediglich ein Gewinnspielformular ausfüllen.

Heaven Shall Burn-Sänger Marcus Bischoff: „Blutspenden ist ein einfacher und sicherer Akt der Solidarität, der Leben rettet. Du hilfst nicht nur anderen, sondern tust auch dir selbst etwas Gutes. Ich spreche aus eigener Erfahrung als langjähriger Krankenpfleger. Als wir von der erneuten ‚Pay with your Blood‘-Aktion hörten, waren wir sofort wieder dabei: Wir spielen dieses Jahr exklusiv den Landgasthof in Wacken. Wir freuen uns wahnsinnig! Wer den kennt, weiß, das wird wird eng, das wird laut! Und wir werden die Statik auf jeden Fall ordentlich prüfen. Wir sehen uns dort – das wird eine mega Sause!“

Der Landgasthof Wacken rockt während des Open Airs 2026

Der LGH verrät außerdem weitere Programmpunkte rund um das Wacken Open Air 2026. Beispielsweise spielen die Band Jäst (mit Mitgliedern von Grave Digger, Orden Ogan und Freedom Call) sowie The Limit. Die Doom-Punk-Supergroup um Pentagram-Ikone Bobby Liebling, New Yorker Punk-Legende Sonny Vincent und Slime-Trommelmaschine Alex Schwers verspricht am Festival-Freitag eine hochexplosive Ladung rohe Riffs.

International wird es mit den Chilenen Mawiza. Die Band verbindet tiefgründige Botschaften über den Erhalt der Natur mit ritueller, brachialer Live-Energie und singt komplett in der indigenen Sprache des Mapuche-Volkes. Aus Peking reisen die chinesischen Melodic Death-Metaller und W:O:A Metal Battle-Gewinner Die From Sorrow an.

Abgerundet wird das Landgasthof-Programm von den Schweizern Cevret. Für pure, ungezähmte Underground-Energie sollen die Death-und Hardcore-Gruppe Dry and Shattered aus Lausanne sowie die Zürcher XOXO sorgen. Dass man für massiven Groove Metal und Punk Rock nicht einmal Gitarren brauchen soll, wollen The Hebridean Sheep mit hypnotischen Klänge aus Schlagzeug, Bass und fiesem Fuzz beweisen.

Abseits klassischer Konzerte kann man beim Metal Karaoke Massacre im Landgasthof Wacken zur Rampensau werden.

Wer dann noch den Samstag nutzen möchte, um an seiner musikalischen Bildung zu arbeiten, dem sei die Jazz Sabbath Special Breakfast Show ans Herz gelegt. „Handelt es sich hier wirklich um das sagenumwobene Trio, dessen Liedgut von niemand Geringerem als dem Prince Of Darkness stibitzt wurde – oder haben hier eventuell Mitglieder von Black Sabbath selbst die Finger drin?“, orakeln die Wacken Open Air-Macher.

Das Festival-Programm 2026 des Landgasthofs LGH in Wacken

Sonntag, 26.07.

Wacken Firefighters, T.H. And The Boneshakers, Dark Embrace, Mob Rules, Jäst, Skyline, Metal Karaoke Massacre

Montag, 27.07.

2Silent, Cevret, Dry And Shattered, XOXO, Metal Karaoke Massacre

Dienstag, 28.07.

Tribute2Wacken, Mawiza, Die From Sorrow, Pentastone, Grell

Mittwoch, 29.07.

Megalive – A Tribute To Megadeth, Ragetrack – A Tribute To Rage Against The Machine, – Mother – A Tribute To Danzig, Ozzyfied – A Tribute To Ozzy Osbourne

Donnerstag, 30.07.

Heaven Shall Burn – Presented By Pay With Your Blood (Teilnahme nur über Verlosung möglich)

Freitag, 31.07.

The Hebridean Sheep, The Limit

Samstag, 01.08.

Jazz Sabbath (Special Breakfast Show / Jazz-Frühschoppen)

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