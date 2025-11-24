Das komplette Special zu Pay With Your Blood findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Holger, die Initiative „Pay With Your Blood“ findet 2025 zum zweiten Mal statt. Wer Blut spendet, darf diesmal ein Konzert der Deutschlandtournee von Heaven Shall Burn 2026 kostenlos besuchen – Blut gegen Ticket. Wann und wie ist die Idee dazu entstanden?

Holger Hübner: Die Idee zu „Pay With Your Blood“ entstand letztes Jahr. Wir haben das Projekt zuerst bei einer Wacken-Warm-up-Show im Turock in Essen gemeinsam mit dem dortigen Universitätsklinikum als Testlauf umgesetzt. Die Resonanz von Fans und Blutspendediensten war überwältigend positiv – das bestärkte uns darin, die Aktion auszubauen. Unser Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit auf Blutspenden zu lenken und die Dienste aktiv zu unterstützen. Die Zahlen gehen seit Jahren zurück. Besonders neue, junge Spenderinnen und Spender werden dringend gebraucht.

Jeder Tropfen zählt

Wenn wir mit guter Musik einen Anreiz schaffen können, mehr Menschen zu motivieren, ist das eine Win-Win-Situation: Die Metal-Community spendet ihr Blut, und zurück gibt’s dafür ein starkes Konzerterlebnis. Für die „Pay With Your Blood“-Aktion mit Heaven Shall Burn sind die Konzert-Tickets nach etwa zwei Wochen „erspendet“ worden. Aber wir rufen dazu auf, auch weiterhin Blut zu spenden, da es hohen Bedarf gibt und jeder Tropfen zählt.

MH: Warum sind Heaven Shall Burn die perfekten Partner für diese Aktion? Wie blickst du selbst auf diese Band und ihr gesellschaftlich-soziales Engagement?

HH: Heaven Shall Burn als Schirmherren für die aktuelle „Pay With Your Blood“-Edition zu gewinnen, bedeutet uns eine Menge. Die Jungs engagieren sich seit vielen Jahren für soziale Projekte – das macht sie zu perfekten Partnern. Sie sind nicht nur auf der Bühne kompromisslos, sondern auch wenn es um gesellschaftliche Verantwortung geht. Sänger Marcus Bischoff bringt einen besonderen Hintergrund mit: Er ist ausgebildeter Krankenpfleger in einer Intensivstation in Thüringen und weiß aus eigener Erfahrung, wie lebenswichtig Blutspenden sind.

Das ist echtes Herzblut – im wahrsten Sinne des Wortes. Für uns als Gründer des Wacken Open Air ist es großartig, diese Haltung mit dem Projekt zu verbinden. Musik kann ein Motor für positive Veränderung sein. Wenn sich die Metal-Community zusammenschließt, lässt sich einiges bewegen.

Bewusstsein schaffen

MH: Das Thema Blutspende genießt im Wacken-Kosmos seit Jahren Priorität. Wie seid ihr auf die Versorgungslücke aufmerksam geworden, und warum ist euch das Thema wichtig? Hast du (oder jemand aus deinem Team) eine persönliche Verbindung dazu, von der bekannten Geschichte von Melissa Vogler abgesehen?

HH: Die Blutspende ist im Wacken-Kosmos seit mittlerweile 13 Jahren ein wichtiges Thema. Wir haben früh erfahren, dass es eine Versorgungslücke gibt: Die Zahlen Spen­dender sinken, während der Bedarf steigt. Festivals und die Metal-Community sind perfekte Orte, um Bewusstsein zu schaffen und neue Menschen für das Spenden zu gewinnen. Für uns ist Blutspenden kein Trend, sondern Verantwortung – für andere und für uns alle. Viele im Team haben persönliche Erfahrungen damit – sei es durch Angehörige oder eigene Spenden.

Leben retten

Wir wissen daher, wie lebenswichtig jede einzelne Spende ist, und glauben fest daran: Wenn die Metal-Familie zusammensteht, können wir nicht nur groß feiern, sondern auch ganz konkret Leben retten. Melissa Vogler steht speziell für die Zusammenarbeit mit der DKMS und Stammzellenspende. Eine weitere Geschichte, auf die wir alle gemeinsam sehr stolz sind.

Am 28. und 29. November findet der „Bloody X-Mas Markt“ an der Berliner Charité statt. Der „Bloody X-Mas Markt“ verbindet Blutspenden mit einem Weihnachtsmarkterlebnis: Live-Auftritte, Meet & Greets, Autogrammstunden und kulinarische Leckereien – für alle, nicht nur für Spendende. Am 28. November sind Lord Of The Lost und Deine Cousine mit Akustik-Set und Meet & Greet vor Ort. Am 29. November kommen Heaven Shall Burn als Schirmherren von „Pay With Your Blood“ für ein Meet & Greet, zudem ist noch eine weitere Band geplant. Für alle Besuchenden gibt es neben der Blutspende jede Menge Möglichkeiten, sich zu stärken und den Markt zu genießen – von Heißgetränken über Snacks bis hin zu einer Tombola mit tollen Preisen. Die Einnahmen aus Punsch, Grill, Tombola und Co. kommen dem Childhood Haus der Charité zugute, also einem sozialen Projekt, das Kindern und Familien hilft. Das Event ist öffentlich und kostenlos. Metality und die Wacken Foundation sind ebenfalls vor Ort.

***

