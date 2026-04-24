Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Gwar: Gründungsmitglied Chuck Varga hat Krebs

Gwar bei den 35. Grammy Awards am 24. Februar 1993 in Los Angeles
Gwar bei den 35. Grammy Awards am 24. Februar 1993 in Los Angeles
Foto: Ron Galella Collection via Getty Images, Ron Galella, Ltd.. All rights reserved.
von
Gwar bitten ihre US-amerikanischen Fans um Blutspenden, weil Gründungsmitglied Chuck Vargas aka Sexecutioner Krebs hat.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Gwar haben schon immer zusammengehalten — und das machen die Horrormetaller auch jetzt. Denn ein Gründungsmitglied braucht gerade dringend Unterstützung — und zwar kämpft Chuck Varga alias Sexecutioner gegen Krebs. Die US-Amerikaner rufen ihre Fans im „Land Of The Free“ dazu auf, Blut zu spenden. Wer dies tut, bekommt dafür ein exklusives T-Shirt, das Chuck höchstpersönlich gestaltet hat.

Vulgärer Visionär

Vargas Aufgabe bei Gwar als intergalaktischer Sexecutioner war es „sicherzustellen, dass das Blut an all die richtigen Orte gelangt“. Chuck fungierte als Sänger und designte viele Kostüme der Gruppe. Sein Bühnen-Outfit beschrieb Varga einst als „Ganzkörper-Stunt-Matte“„Sie gibt mir Superkräfte. Ich bin 1,5 Meter von der Bühne auf einen Betonboden gefallen und gehüpft wie ein Flummiball.“

Des Weiteren findet Chuck, dass er zu einem Teil Comic-Illustrator, zu einem Teil Designer von Spezialeffekten und zu zwei Teilen Bildhauer ist. Seine Inspiration hat er von ein paar Science-Fiction-Romanen erhalten und aus dieser eine Gummimaske gemacht, welche er mit einem verdorbenen Sinn für Humor garniert hat. Varga hat an acht Albumproduktionen und mehr als 1.000 Auftritten von Gwar sowie zwei Filmen mitgewirkt. 1995 hat er sich mit Don Drakulich zusammengeschlossen, um Hyperreal Productions zu gründen — ein Kunsteffekteunternehmen, das Skulpturen und Action-Figuren herstellt. 1997 zog Varga nach New York, um bei Broadway- und Kinofilmproduktionen mitzuwirken.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

GWAR Band Scumdogs of The Universe T-Shirt Mens T Shirts Short Sleeve Trend Clothing Top Tee White L
GWAR Band Scumdogs of The Universe T-Shirt Mens T Shirts Short Sleeve Trend Clothing Top Tee White L
von SIMOROL
Für € 16,99 bei Amazon kaufen

Seine damals noch zukünftige Frau Bambi The Mermaid traf Chuck bei der Coney Island Mermaid Parade. Laut eigener Aussage war es Liebe auf den ersten Blick, woraufhin die beiden 2017 heirateten. Er fusionierte sein absurdes Theater mit ihren Neo-Burlesque-Darbietungen, womit er sich einen Namen bei der gemeinnützigen Kunstorganisation Coney Island USA machte. Seine Zeit teilt er zwischen Kunst- und Underground-Theaterprojekten auf, wobei er seine Melange aus Spektakel, Satire und handgemachter Fantasy weiter verfeinert.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Blutspende Chuck Varga Gründungsmitglied Gwar Krebs Sexecutioner
Boysetsfire: Gründungsschlagzeuger gestorben
Boysetsfire
Traurige Nachrichten aus dem Lager der Post Hardcore-Formation Boysetsfire: Gründungsschlagzeuger Matt Krupanski ist gestorben.
Boysetsfire trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger Matt Krupanski, wie sie via Instagram bekanntgaben. Krupanski begleitete die Band seit ihrer Gründung 1994 bis zu ihrer vorläufigen Trennung 2007. 2010 formierte sich die Band neu und der Schlagzeuger war bis 2012 erneut von der Partie, bevor er endgültig die Band verließ. Erinnerungen Boysetsfire schreiben in ihrem Post: "Wir hassen es, dass wir das hier schreiben müssen. Heute hat die Boysetsfire-Familie eines ihrer Gründungsmitglieder verloren: Drummer Matt Krupanski. Uns fehlen die Worte. Momentaufnahmen und Erinnerungen schießen uns durch die Köpfe." Die Band teilt außerdem eine ganze Liste von Erinnerungen an wilde Zeiten mit dem…
Weiterlesen
Zur Startseite