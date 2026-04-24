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Metallica: Dirigent der San Francisco Symphony verstorben

James Hetfield mit Metallica beim "S&M2" Konzert am 06. September 2019 im Chase Center, San Francisco
James Hetfield mit Metallica beim "S&M2" Konzert am 06. September 2019 im Chase Center, San Francisco
Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.
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Metallica trauern um Michael Tilson Thomas, den langjährigen Dirigenten der San Francisco Symphony, der an S&M2 beteiligt war.
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In einem Statement auf Instagram verabschieden sich Metallica von dem Dirigenten, der die Band für S&M2 (2019) mit dem San Fransisco Symphonieorchester begleitete. Michael Tilson Thomas verstarb am 22. April im Alter von 81 Jahren, nachdem bei ihm fünf Jahre zuvor ein Hirntumor diagnostiziert worden war.

Treibende Kraft

Metallica schreiben: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod des legendären Dirigenten Michael Tilson Thomas erfahren. Eine herausragende Persönlichkeit in der klassischen Musik. Viele von euch lernten den Mann, auch MTT genannt, kennen, als er bei der Entwicklung und den Live-Aufführungen der S&M2-Shows im September 2019 als treibende Kraft mitwirkte.

MTT war mehr als ein Dirigent; ein versierter Pianist und Komponist, der 25 Jahre lang als Musikdirektor der San Francisco Symphony diente. Während seiner Zeit mit dem Orchester brachte er Innovation, Experimentation und die Beteiligung der Gemeinschaft nach San Francisco“, huldigen die Thrasher.

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Koda

Weiter schreiben sie: „Er förderte zeitgenössische Musik, indem er Beziehungen zu lebenden Komponisten aufbaute und so auch das Standard-Repertoire auffrischte. In seiner Karriere verdiente er zwölf Grammy Awards. Wir genossen die gemeinsame Zeit mit MTT und durften während der Vorbereitungen für die S&M2-Auftritte viel von ihm lernen. Es war eine große Ehre, ihn für unsere Konzerte auf dem Podium zu haben. Er wird schmerzlich vermisst.“

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Tilson Thomas gab vor knapp einem Jahr am 26. April 2025 mit der San Francisco Symphony sein letztes Konzert. Eine verspätete Geburtstagsfeier, nachdem sein Hirntumor zurückgekehrt war. Wie auch Associated Press berichteten, erklärte der Dirigent: „Zu diesem Zeitpunkt können wir sagen: ‚Das war’s‘. Ein Koda ist ein Musikalisches Element am Ende einer Komposition, die das Stück zu einem Abschluss bringt. Die Länge eines Kodas kann stark variieren. Das Koda meines Lebens ist großzügig und reichhaltig.“


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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