In einem Statement auf Instagram verabschieden sich Metallica von dem Dirigenten, der die Band für S&M2 (2019) mit dem San Fransisco Symphonieorchester begleitete. Michael Tilson Thomas verstarb am 22. April im Alter von 81 Jahren, nachdem bei ihm fünf Jahre zuvor ein Hirntumor diagnostiziert worden war.

Treibende Kraft

Metallica schreiben: „Mit großer Trauer haben wir vom Tod des legendären Dirigenten Michael Tilson Thomas erfahren. Eine herausragende Persönlichkeit in der klassischen Musik. Viele von euch lernten den Mann, auch MTT genannt, kennen, als er bei der Entwicklung und den Live-Aufführungen der S&M2-Shows im September 2019 als treibende Kraft mitwirkte.

MTT war mehr als ein Dirigent; ein versierter Pianist und Komponist, der 25 Jahre lang als Musikdirektor der San Francisco Symphony diente. Während seiner Zeit mit dem Orchester brachte er Innovation, Experimentation und die Beteiligung der Gemeinschaft nach San Francisco“, huldigen die Thrasher.

Koda

Weiter schreiben sie: „Er förderte zeitgenössische Musik, indem er Beziehungen zu lebenden Komponisten aufbaute und so auch das Standard-Repertoire auffrischte. In seiner Karriere verdiente er zwölf Grammy Awards. Wir genossen die gemeinsame Zeit mit MTT und durften während der Vorbereitungen für die S&M2-Auftritte viel von ihm lernen. Es war eine große Ehre, ihn für unsere Konzerte auf dem Podium zu haben. Er wird schmerzlich vermisst.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tilson Thomas gab vor knapp einem Jahr am 26. April 2025 mit der San Francisco Symphony sein letztes Konzert. Eine verspätete Geburtstagsfeier, nachdem sein Hirntumor zurückgekehrt war. Wie auch Associated Press berichteten, erklärte der Dirigent: „Zu diesem Zeitpunkt können wir sagen: ‚Das war’s‘. Ein Koda ist ein Musikalisches Element am Ende einer Komposition, die das Stück zu einem Abschluss bringt. Die Länge eines Kodas kann stark variieren. Das Koda meines Lebens ist großzügig und reichhaltig.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.