Prog-Tausendsassa Devin Townsend hat sein neues Album angekündigt, welches nicht einfach nur irgendeine frische Scheibe ist. Nein: Bei THE MOTH, welches am 29. Mai 2026 erscheint, handelt es sich um ein ambitioniertes Orchester-Metal-Werk, an dem er über ein Jahrzehnt lang gearbeitet hat. Die Platte umfasst ganze 25 Stücke und nahm vor sechs Jahren bei einem Akustikkonzert in Amsterdam erst richtig Fahrt auf, wobei der Brite mit dem Leiter des Nordniederländischen Orchesters und Chors zusammenkam.

Opus magnum

„Der kanadische Metal-Maverick Devin Townsend hat seine Karriere auf unterschiedlichen kreativen Welten aufgebaut – Heavy-Alben, atmosphärische Abstecher, charakterbasierte Veröffentlichungen –, die jeweils ihre eigene Logik und ihr eigenes System haben“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung. „Sein neuestes Album THE MOTH ist anders. Es kommt ohne vorgefertigtes Muster daher, und zwar nicht, um neuartig zu sein, sondern als Höhepunkt: ein Projekt, das von Anfang an als orchestrales, chorales und theatralisches Werk konzipiert war, mit der nötigen Größe, um die emotionale Transformation zu unterstreichen, die im Mittelpunkt des Konzepts steht.“

Einen ersten Vorgeschmack aus THE MOTH gibt es bereits zu hören: ‘Enter The City’ (Video siehe unten) macht auf jeden Fall schon einmal Lust auf mehr. Darüber hinaus erläutert Devin Townsend, dass THE MOTH „eine lose Geschichte“ ist, „die jemandem folgt, der erkennt, dass ihm alte Verhaltensmuster nicht mehr dienlich sind“: „Durch das Eintauchen in sich selbst wird ein innerer Konflikt offenbart, dem er sich vielleicht seit Jahren widersetzt oder den er unbewusst rationalisiert hat.“

Des Weiteren besteht THE MOSTH aus drei unterschiedlichen Teilen: Neben dem Hauptalbum gibt es noch THE MOTH — THE AFTERLIFE, bei der „die Erhabenheit des Orchesters und Chors“ mehr in den Vordergrund rückt — „in einer Version, die als reinere Form des THE MOTH-Erlebnisses angesehen werden kann“. Außerdem reicht Devin Townsend mit THE MOTH — THE WAR noch eine Aufnahme des ersten Live-Auftritts an, welcher im März 2025 in den Niederlanden über die Bühne ging und „die rohen Emotionen der allerersten Aufführung zeigt“.

Inhaltlich geht es Devin Townsend auf THE MOTH um „echte Selbstakzeptanz“. Der Musiker erklärt: „Die offensichtlichste Metapher für Veränderung innerhalb des Konzepts dieses Projekts war eine Motte: von der Raupe zu einem völlig anderen Wesen – einem, das so sehr vom Licht angezogen wird, dass es sich selbst verbrennt. Was bleibt, ist unveränderlich – allein der Geist.“

Tracklist: Devin Townsend THE MOTH

Semi-Prologue War Beyond Words The Moth Ode To My Eye Enter The City Covered By Causes Lexin Runaways A Proxy For God The Mothers Orion Stay There Home At Night Intermission Lexin Returns The Clergy Prepare For War The Big Snit Silver Princess A Life in Review Metamorphosis Stained Hearts Let Go We Don’t Deserve Dogs

Townsend hat dieses Mammutprojekt in Zusammenarbeit mit zahlreichen Mitwirkenden verwirklicht. Neben dem North Netherlands Orchestra & Choir und den Orchestratoren Joseph Stevenson & Niels Bye Nielsen spielten die langjährigen Band-Mitglieder Darby Todd, Mike Keneally und James Leach eine wichtige Rolle — genauso wie Gäste à la Steve Vai, Anneke van Giersbergen, Lynn Wu (Ou) sowie die Künstler Travis Smith und Eliran Kantor sowie der kreative Berater Mike St-Jean. Ebenfalls involviert waren Co-Mixer Chris Edrich, die Ton-Ingenieure Ben Searles und Jacob Hermann, Atmos-Mixer Ron Searles, Mastering-Ingenieur Troy Glessner, Chöre in verschiedenen Ländern weltweit und weitere Personen.

