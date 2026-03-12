Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Devin Townsend kündigt Orchester-Metal-Werk THE MOTH an

Devin Townsend
Devin Townsend
Foto: Tom Hawkins. All rights reserved.
von
Devin Townsend biegt nach langem kreativen Schaffen mit seinem Orchester-Metal-Projekt THE MOTH um die Ecke.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Prog-Tausendsassa Devin Townsend hat sein neues Album angekündigt, welches nicht einfach nur irgendeine frische Scheibe ist. Nein: Bei THE MOTH, welches am 29. Mai 2026 erscheint, handelt es sich um ein ambitioniertes Orchester-Metal-Werk, an dem er über ein Jahrzehnt lang gearbeitet hat. Die Platte umfasst ganze 25 Stücke und nahm vor sechs Jahren bei einem Akustikkonzert in Amsterdam erst richtig Fahrt auf, wobei der Brite mit dem Leiter des Nordniederländischen Orchesters und Chors zusammenkam.

Opus magnum

„Der kanadische Metal-Maverick Devin Townsend hat seine Karriere auf unterschiedlichen kreativen Welten aufgebaut – Heavy-Alben, atmosphärische Abstecher, charakterbasierte Veröffentlichungen –, die jeweils ihre eigene Logik und ihr eigenes System haben“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung. „Sein neuestes Album THE MOTH ist anders. Es kommt ohne vorgefertigtes Muster daher, und zwar nicht, um neuartig zu sein, sondern als Höhepunkt: ein Projekt, das von Anfang an als orchestrales, chorales und theatralisches Werk konzipiert war, mit der nötigen Größe, um die emotionale Transformation zu unterstreichen, die im Mittelpunkt des Konzepts steht.“

Einen ersten Vorgeschmack aus THE MOTH gibt es bereits zu hören: ‘Enter The City’ (Video siehe unten) macht auf jeden Fall schon einmal Lust auf mehr. Darüber hinaus erläutert Devin Townsend, dass THE MOTH „eine lose Geschichte“ ist, „die jemandem folgt, der erkennt, dass ihm alte Verhaltensmuster nicht mehr dienlich sind“: „Durch das Eintauchen in sich selbst wird ein innerer Konflikt offenbart, dem er sich vielleicht seit Jahren widersetzt oder den er unbewusst rationalisiert hat.“

Des Weiteren besteht THE MOSTH aus drei unterschiedlichen Teilen: Neben dem Hauptalbum gibt es noch THE MOTH — THE AFTERLIFE, bei der „die Erhabenheit des Orchesters und Chors“ mehr in den Vordergrund rückt — „in einer Version, die als reinere Form des THE MOTH-Erlebnisses angesehen werden kann“. Außerdem reicht Devin Townsend mit THE MOTH — THE WAR noch eine Aufnahme des ersten Live-Auftritts an, welcher im März 2025 in den Niederlanden über die Bühne ging und „die rohen Emotionen der allerersten Aufführung zeigt“.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Inhaltlich geht es Devin Townsend auf THE MOTH um „echte Selbstakzeptanz“. Der Musiker erklärt: „Die offensichtlichste Metapher für Veränderung innerhalb des Konzepts dieses Projekts war eine Motte: von der Raupe zu einem völlig anderen Wesen – einem, das so sehr vom Licht angezogen wird, dass es sich selbst verbrennt. Was bleibt, ist unveränderlich – allein der Geist.“

Tracklist: Devin Townsend THE MOTH

  1. Semi-Prologue
  2. War Beyond Words
  3. The Moth
  4. Ode To My Eye
  5. Enter The City
  6. Covered By Causes
  7. Lexin
  8. Runaways
  9. A Proxy For God
  10. The Mothers
  11. Orion
  12. Stay There
  13. Home At Night
  14. Intermission
  15. Lexin Returns
  16. The Clergy
  17. Prepare For War
  18. The Big Snit
  19. Silver Princess
  20. A Life in Review
  21. Metamorphosis
  22. Stained Hearts
  23. Let Go
  24. We Don’t Deserve Dogs
The Moth - T-Shirt
The Moth - T-Shirt
von Devin Townsend
Für € 33,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Townsend hat dieses Mammutprojekt in Zusammenarbeit mit zahlreichen Mitwirkenden verwirklicht. Neben dem North Netherlands Orchestra & Choir und den Orchestratoren Joseph Stevenson & Niels Bye Nielsen spielten die langjährigen Band-Mitglieder Darby Todd, Mike Keneally und James Leach eine wichtige Rolle — genauso wie Gäste à la Steve Vai, Anneke van Giersbergen, Lynn Wu (Ou) sowie die Künstler Travis Smith und Eliran Kantor sowie der kreative Berater Mike St-Jean. Ebenfalls involviert waren Co-Mixer Chris Edrich, die Ton-Ingenieure Ben Searles und Jacob Hermann, Atmos-Mixer Ron Searles, Mastering-Ingenieur Troy Glessner, Chöre in verschiedenen Ländern weltweit und weitere Personen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Devin Townsend Metal Opus Orchester Strapping Young Lad THE MOTH
Olympia: Italienischer Metal-Sänger gewinnt Medaille
Rise Of Voltage-Sänger Dominik Paris hat bei Olympia in Milano Cortina Bronze geholt (2. Februar 2026)
Ein italienischer Metal-Frontmann ist bei Olympia in Italien beim Abfahrtslauf auf den Bronze-Rang gefahren.
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat es ein Metal-Musiker aufs Podium geschafft. Und zwar handelt es sich dabei um den italienischen Skifahrer Dominik Paris, der beim Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 den dritten Platz errungen und damit die Bronze-Medaille gewonnen hat. Der 36-Jährige hat damit bei seiner mittlerweile fünften Olympia-Teilnahme zum ersten Mal Edelmetall geholt. Medaillen-Premiere Neben Paris fuhr sein Mannschaftskollege Giovanni Franzoni auf den zweiten Platz, Gold sicherte sich der Schweizer Franjo von Allmen. "Es ist ein wunderschöner, schwerer Berg", gab Dominik im Gespräch mit dem Midland Reporter Telegram zu Protokoll. "Es ist großartig,…
Weiterlesen
Zur Startseite