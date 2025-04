Multitalent Devin Townsend hat in seiner langen Karriere an zahlreichen Projekten gearbeitet und war daher fortwährend beschäftigt. Nun hat der Kanadier beschlossen, sich eine Pause zu gönnen – zumindest vom Tourneeleben. Dies gab Townsend selbst in einem ausführlichen Statement auf seinem YouTube-Kanal bekannt.

„Seit fast 35 Jahren folge ich einem kreativen Weg, der von Instinkt geleitet wird – jedes Album, jede Tour, jedes Projekt ein neues Kapitel einer Geschichte, die ich erzählen musste. Meine Gedanken klammern sich an Konzepte, und ich liebe es, ihnen nachzujagen. Diese Jagd hat die Reise wild, unvorhersehbar und zutiefst erfüllend gemacht“, schreibt der 52-Jährige unter der Videobotschaft. Im Lauf der Jahre sei ihm oft angeraten wurden, eine Pause einzulegen. „Aber die Flut von Ideen, die Begeisterung und Unterstützung unglaublicher Musiker und Hörer haben mich weiter antreiben lassen, mich touren lassen und dankbar für dieses Leben auf der Straße gemacht.“

Alles ändert sich

Doch besonders seit der Pandemie habe sich vieles verändert, wie Devin Townsend weiter erklärt: „Touren zu buchen bedeutet inzwischen, bis zu zwei Jahre im Voraus zu planen. Mit weniger Veranstaltungsorten, weniger Crews und einem überfüllten Touring-Markt ist es schwieriger denn je geworden, alles zu koordinieren.“ Unabhängig davon habe ihn „das Leben einfach eingeholt: Meine Eltern brauchen Hilfe, meine Hunde sind alt und schwach, die Kinder sind ausgezogen, THE MOTH ist fast abgeschlossen – und ehrlich gesagt brauche ich Zeit, um durchzuatmen und mich neu zu orientieren.“

All dies habe zu dem Entschluss geführt, „eine unbestimmte Pause“ vom Touren einzulegen. Demnach sollen die anstehenden Termine in Nordamerika vorerst die Letzten sein. Townsend stellt jedoch klar: „Das bedeutet nicht, dass ich mit dem Live-Spielen aufhöre – keineswegs. Ich werde spielen, bis ich meinen letzten Atemzug mache. Aber jetzt gerade muss ich für die Menschen da sein, die mich brauchen, und mir selbst den Raum geben, über alles Erlebte nachzudenken.“

Auch können seine Fans ihn anderweitig erleben, denn: „In der Zwischenzeit starte ich ein lange überfälliges Projekt: The Ruby Quaker Show – eine YouTube-Serie, in der ich endlich Dutzende kreative Projekte erkunde, die ich jahrelang auf Eis gelegt haTTe. Alben, Welten, Erfindungen und seltsame, wunderbare Ideen, für die jetzt die Zeit gekommen ist – ohne den gewohnten Druck, in einem Monat wieder auf Tour gehen zu müssen.“ Und der Musiker verspricht: „Ich werde zurück auf die Bühne kommen.“

