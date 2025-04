Vor Kurzem haben Voivod ein eigenes Videospiel angekündigt, und nun wurde die gesamte Band mit der Ehrendoktorwürde der UQAC (Université du Québec à Chicoutimi) ausgezeichnet. Die UQAC ist eine gemeinnützige öffentliche Hochschule in Chicoutimi, Québec mit einer Zweigstelle in Jonquière. Das wiederum ist die Heimat von Voivod.

In memoriam honoris causa

In den Sozialen Medien teilt die Band diesen besonderen Moment mit ihren Fans und schreibt dazu: „Mit großem Stolz und voller Rührung haben wir am 26. April 2025 bei der Abschlussfeier die höchste Auszeichnung der Université du Québec à Chicoutimi erhalten: eine Ehrendoktorwürde honoris causa!“ Weiterhin heißt es: „Wir sind tief berührt von dieser außergewöhnlichen Anerkennung, da sie nicht nur unsere über 40-jährige künstlerische Laufbahn, sondern auch unser Engagement für unsere Gemeinde Saguenay würdigt.“ Abschließend schreiben Voivod: „Dieser Moment wird uns in Erinnerung bleiben. Vielen Dank an alle, die uns die ganze Zeit unterstützt haben. Das Abenteuer geht weiter!“

Sci-Fi-Nerds

Und das tut es in der Tat. Wie eingangs erwähnt, wird derzeit an einem Videospiel gearbeitet. „Inspiriert vom dystopischen Science-Fiction-Universum der Band ist das Spiel ein Action-Adventure im Retro-Stil, das die verrückte Welt der Musik und Konzeptalben von Voivod in einem einzigartigen interaktiven Erlebnis zum Leben erweckt.“ Chaosmonger Studio entwickelt das Game mit dem klangvollen Titel ‘Voivod: The Nuclear Warrior’. Laut Beschreibung lässt das Spiel „die Spieler in eine postapokalyptische Welt voller biomechanischer Mutanten, kybernetischer Festungen und kriegszerstörter Ödländer eintauchen.“ Zudem soll die Pixel-Art-Grafik „an die goldene Ära der Action-Plattformer“ erinnern.

Die Band selbst sei aktiv in die Entwicklung des Spiels involviert. Um „authentische Darstellung ihrer künstlerischen Vision zugewährleisten“, hat jedes Band-Mitglied eine wichtige Rolle. Michel „Away“ Langevin trägt zum visuellen Design und den Grafiken des Spiels bei. Darüber hinaus überwacht Daniel „Chewy“ Mongrain die Adaption der Musik. Denis „Snake“ Bélanger leiht dem Protagonisten seine Stimme. Und Dominic „Rocky“ Laroche wird das Spiel testen und Feedback zum Gameplay geben.

