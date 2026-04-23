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METAL HAMMER: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

Samantha Mobley: Recht anständig, denke ich. Ich habe zwar über die Jahre viele Spiele verloren, besitze aber zumindest eine Variante jeder Konsole – von NES bis zum aktuellen VR-Modell. Viele meiner Konsolen oder Handhelds lassen sich mit Tausenden Spielen verbinden, dazu habe ich eine ziemlich umfangreiche Steam-Bibliothek. Generell sammle ich SNES- sowie Gameboy-Spiele und besitze mindestens 50-60 physische Titel.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

SM: Als Erwachsene habe ich mich daran sattgesehen, doch ich muss wohl ‘Yoshi’s Island’ sagen. Als Kind fand ich den Grafik-Stil und die Geschichte dahinter großartig, ich konnte nicht genug von diesem Spiel bekommen und zockte quasi permanent. Neben Mario war es außerdem das erste Spiel, das mich wirklich begeisterte und in die Videospielwelt lotste. In den letzten zehn Jahren habe ich viel ‘Overwatch’ gespielt, es eignet sich richtig gut dafür, gemeinsam mit Freunden zu zocken.

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

SM: Ich bin ziemlich strikte PC-Gamerin, kein Konsolen-Fan.

MH: Wie sehen dein Set-up und „Spielzimmer“ aus?

SM: Ich besitze zwei große, gebogene Monitore, zwei Boxen für einen tollen Sound, ein RGB-Setup sowie VR und einen wirklich gemütlichen Stuhl.

MH: Welches Genre bevorzugst du und warum?

SM: Am liebsten mag ich First Person Sandbox Survival-Spiele wie ‘ARK’ oder ‘Runescape Dragonwilds’. Ich strenge mich gerne an, um Fortschritte zu erzielen, neue Rüstungen und bessere Waffen zu schmieden.

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