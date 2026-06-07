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Rock am Ring 2026: Fotos von Volbeat, Ice Nine Kills u.a.

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Rock am Ring 2026: Fotos von Volbeat, Ice Nine Kills u.a.

  • Rock am Ring 2026_Volbeat 1_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 2_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 3_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 4_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 5_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 6_ Robert Jaenecke.jpeg
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 7_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Volbeat 8_ Robert Jaenecke
  • The Pretty Reckless @ Rock im Park, 5.6.2026
  • Rock am Ring 2026_Atmo 1_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Ecca Vandal 1_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Ecca Vandal 2_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Electric Callboy 2_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Electric Callboy 3_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Electric Callboy 4_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Electric Callboy 6_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Ice Nine Kills 1_ Robert Jaenecke.jpeg
  • Rock am Ring 2026_Ice Nine Kills 2_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Ice Nine Kills 3_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Landmvrks 1_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Landmvrks 2_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_The Pretty Reckless_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Tom Morello 1_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Tom Morello 2_ Robert Jaenecke
  • Rock am Ring 2026_Tom Morello 3_ Robert Jaenecke
Fotos vom Rock am Ring-Samstag mit Electric Callboy, Volbeat, Ice Nine Kills u.a.
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Fotos vom Samstag von Rock am Ring 2026 findet ihr oben in der Galerie. Mit dabei: Volbeat, Ice Nine Kills, Tom Morello (Rage Against The Machine), Electric Callboy, The Pretty Reckless, Landmvrks und Ecca Vandal.

METAL HAMMER berichtet live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring. Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026!

Lest auch, was beim Schwester-Festival Rock im Park abgeht.


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Themen

Ecca Vandal Electric Callboy Festivals 2026 Fotos Ice Nine Kills Landmvrks Live Rock am Ring The Pretty Reckless Tom Morello Volbeat
Electric Callboy kündigen "Tanzneid World Tour" an
Electric Callboy
Electric Callboy geben weiter Gas und schwingen sich Anfang 2027 direkt wieder auf die europäischen Live-Bühnen.
Electric Callboy lassen nichts anbrennen. Die Castrop-Rauxeler werden am heutigen Mittwoch ihr letztes Konzert der aktuell laufenden Tournee durch Nordamerika absolvieren. Außerdem stehen dieses Jahr neben einigen Festival-Auftritten noch Gastspiele in Japan (August) und Australien (September) an. Doch damit nicht genug: Das Sextett will es auch Anfang 2027 live wieder wissen — und zwar in europäischen Gefilden. Das Eisen schmieden Klarsänger Nico Sallach, Shouter Kevin Ratajczak, Bassist Daniel Klossek, Schlagzeuger Frank Zummo (Ex-Sum 41) sowie die beiden Gitarristen Daniel „Danskimo“ Haniß und Pascal Schillo haben die "Tanzneid World Tour" angekündigt. Von Ende Januar bis Anfang März 2027 werden die Electrocore-Überflieger…
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