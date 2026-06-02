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Datum
Das Tuska 2026 findet vom 26.06. bis 28.06. statt.
Veranstaltungsort
Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Suvilahti-Gelände statt.
Adresse:
Koksikatu Ecke Leonkatu
00540 Helsinki, Finnland
Preise & Tickets
3-Tages-Tickets ab 249,- Euro könnt ihr hier erwerben.
Bands
- 802
- Allt
- Amorphis
- Ashes Of Perishing
- Atlas
- Aurorawave
- Awake Again
- Bad Omens
- Blood Incantation
- Bloodred Hourglass
- Bring Me The Horizon
- The Browning
- The Callous Daoboys
- Caskets
- D-A-D
- Despiser
- Dogma
- Dying Reverie
- Ensiferum
- The Funeral Portrait
- Gatecreeper
- Hokka
- Jelly Dixx
- Kajos
- Kallomäki
- Kneel Before The Death
- Kublai Khan TX
- Lost Society
- Loudness
- Lunarsea
- Majestica
- Malevolence
- Megadeth
- Melrose Avenue
- Neckbreakker
- Necrotic Ooze
- Nenerchy
- Nitrik
- Omnivortex
- Pain
- Paleface Swiss
- The Plot In You
- P.O.D.
- Queensrÿche
- Return To Dust
- Rivers Of Nihil
- Rukous
- Sara
- Scythe Of Sorrow
- Shere Khan
- Skindred
- Slope
- Soilwork
- Stam1na
- Suicide Chain
- Survivors Zero
- Swallow The Sun
- Tarot
- Trivium
- Warmen
Running Order
Die Running Order könnt ihr hier einsehen.
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