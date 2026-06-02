Endseeker gibt es bald nicht mehr. Vor der Auflösung veröffentlichen die Hamburger Death-Metaller jedoch nochmal neue Musik.

Nach nur zwölf Jahren der Suche werden Endseeker demnächst ihr Ende gefunden haben. 2014 von Gitarrist Jury Kowalczyk und Schlagzeuger André Kummer gegründet, vervollständigten Sänger Lennart „Lenny“ Osterhus, Bassist Torsten Eggert und Gitarrist Ben Liepelt die Band im darauffolgenden Jahr. In dieser Formation sind Endseeker bis heute aktiv – noch! Wie die Band und ihr Label jüngst bekanntgegeben haben, soll Ende 2026 Schluss sein. Der richtige Zeitpunkt „Wir haben mehr erreicht, als wir uns in unseren kühnsten Träumen hätten vorstellen können“, resümiert das Hamburger Quintett im dazugehörigen Statement. „Wir hatten das Glück, großartige und treue Fans zu haben und konnten…