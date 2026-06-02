Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tuska 2026: Alle Infos zum Festival

Tuska Festival, Helsinki, Finnland
Tuska Festival, Helsinki, Finnland
Foto: Christin Kersten. All rights reserved.
von
Seit 1998 findet das Tuska in Finnland statt. 2026 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Datum

Das Tuska 2026 findet vom 26.06. bis 28.06. statt.

Veranstaltungsort

Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Suvilahti-Gelände statt.

Adresse:

Koksikatu Ecke Leonkatu
00540 Helsinki, Finnland

Tuska Festival

Preise & Tickets

3-Tages-Tickets ab 249,- Euro könnt ihr hier erwerben.

Bands

  • 802
  • Allt
  • Amorphis
  • Ashes Of Perishing
  • Atlas
  • Aurorawave
  • Awake Again
  • Bad Omens
  • Blood Incantation
  • Bloodred Hourglass
  • Bring Me The Horizon
  • The Browning
  • The Callous Daoboys
  • Caskets
  • D-A-D
  • Despiser
  • Dogma
  • Dying Reverie
  • Ensiferum
  • The Funeral Portrait
  • Gatecreeper
  • Hokka
  • Jelly Dixx
  • Kajos
  • Kallomäki
  • Kneel Before The Death
  • Kublai Khan TX
  • Lost Society
  • Loudness
  • Lunarsea
  • Majestica
  • Malevolence
  • Megadeth
  • Melrose Avenue
  • Neckbreakker
  • Necrotic Ooze
  • Nenerchy
  • Nitrik
  • Omnivortex
  • Pain
  • Paleface Swiss
  • The Plot In You
  • P.O.D.
  • Queensrÿche
  • Return To Dust
  • Rivers Of Nihil
  • Rukous
  • Sara
  • Scythe Of Sorrow
  • Shere Khan
  • Skindred
  • Slope
  • Soilwork
  • Stam1na
  • Suicide Chain
  • Survivors Zero
  • Swallow The Sun
  • Tarot
  • Trivium
  • Warmen

Running Order

Die Running Order könnt ihr hier einsehen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Bands Festivals Festivalvorschau Live Tuska
Endseeker verkünden Band-Aus & finale EP
endseeker-photo-2023-toni-gunner
Endseeker gibt es bald nicht mehr. Vor der Auflösung veröffentlichen die Hamburger Death-Metaller jedoch nochmal neue Musik.
Nach nur zwölf Jahren der Suche werden Endseeker demnächst ihr Ende gefunden haben. 2014 von Gitarrist Jury Kowalczyk und Schlagzeuger André Kummer gegründet, vervollständigten Sänger Lennart „Lenny“ Osterhus, Bassist Torsten Eggert und Gitarrist Ben Liepelt die Band im darauffolgenden Jahr. In dieser Formation sind Endseeker bis heute aktiv – noch! Wie die Band und ihr Label jüngst bekanntgegeben haben, soll Ende 2026 Schluss sein. Der richtige Zeitpunkt „Wir haben mehr erreicht, als wir uns in unseren kühnsten Träumen hätten vorstellen können“, resümiert das Hamburger Quintett im dazugehörigen Statement. „Wir hatten das Glück, großartige und treue Fans zu haben und konnten…
Weiterlesen
Zur Startseite