Mit I AM THE WEAPON räumten Flotsam And Jetsam im September 2024 den Soundcheck-Sieg ab. Mit ihrem neuesten Werk wollen die US-Thrasher sicherlich ähnliche Erfolge feiern. RATS IN THE TEMPLE heißt das mittlerweile 16. Studioalbum, das am 28. August über Napalm Records erscheinen soll. Die Zusammenarbeit mit dem Label wurde vergangenen Herbst öffentlich gemacht.

Lautstarkes Monster

Thematisch ist die Platte geprägt von „düsteren Erzählungen von Tod, Missbrauch, Verrat und Krieg“. Es sei somit eine Einladung an „die Hörer in eine finstere Welt, die unserer eigenen gar nicht so fern ist“. Frontmann Eric „A.K.“ Knutson sagt darüber: „Diese Platte ist ein Monster – wahrlich unser bestes Werk bis dato!“ Dann hält er noch einen Ratschlag für die Hörerschaft bereit: „Tut euch selbst einen Gefallen: Dimmt das Licht, schnappt euch einen Drink, setzt die Kopfhörer auf und dreht die Lautstärke voll auf. Ihr werdet es nicht bereuen!“

RATS IN THE TEMPLE-Tracklist

Harvesting The Hate Damnation Absolution Blame The Knife Rats In The Temple The Ghost Behind My Door First On The Spike The Edge Of Nowhere Last Rites A Taste For War Her Blood Your Pain Anthem For The Broken Not Going Down That Way

Die Vorbestellungen für RATS IN THE TEMPLE laufen bereits. Wann eine erste Single-Auskopplung erscheint, ist noch nicht bekannt. Gewiss ist jedoch, dass Flotsam And Jetsam schon Ende Mai wieder nach Deutschland kommen. Darüber hinaus ist ein Auftritt beim diesjährigen METAL HAMMER PARADISE vom 27. bis 28. November bestätigt. Weitere Termine sollen folgen.

Flotsam And Jetsam live 2026

29.05. Schönenberg-Kübelberg, Iron Fest

30.05. Essen, Turock

31.05. Osnabrück, Bastard Club

04.06. Siegburg, Kubana

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Neben der brandneuen Veröffentlichung feiern Knutson und seine Truppe dieses Jahr auch das 40. Jubiläum ihres „bahnbrechenden Debüts“ DOOMSDAY FOR THE DECEIVER. Zur Zeit der Entstehung des Albums gehörte Jason Newsted noch zur Besetzung. Kurz nach der Veröffentlichung ging er jedoch zu Metallica, um Cliff Burton zu ersetzen.

Im Lauf der Jahrzehnte wechselte die Besetzung einige Male. Sänger Eric „A.K.“ Knutson ist die einzige Konstante seit 1983. Gitarrist Michael Gilbert verließ Flotsam And Jetsam 1997, kehrte 2010 jedoch zurück. Vervollständigt wird das Line-up derzeit durch Gitarrist Steve Conley (seit 2013), Schlagzeuger Ken Mary (seit 2017) und Bassist Bill Bodily (seit 2020).

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