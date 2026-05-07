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Cradle Of Filth begrüßen Neuzugang an der Gitarre

Cradle Of Filth, Summer Breeze 2024
Cradle Of Filth, Summer Breeze 2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Bei Cradle Of Filth hat sich in Sachen Besetzung schon wieder etwas getan. Der Neuzugang soll sogar schon mit im Studio gewesen sein.
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Allmählich wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Im August 2025 – noch während einer laufenden Tournee – verließen Keyboarderin Zoë Marie Federoff und Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda überraschend Cradle Of Filth. Es folgte eine unschöne Schlammschlacht und eine Sammelklage von insgesamt sechs ehemaligen Band-Mitgliedern.

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In der Klage werden Frontmann Dani Filth und dem Management eine Vielzahl von Vergehen vorgeworfen, darunter unerlaubte kommerzielle Nutzung der Abbildungen der Kläger sowie nicht gezahlte Lizenzgebühren. Zum Glück für die Fans ging die Show trotz allem weiter. Für Federoff stieß die Amerikanerin Kelsey Peters zur Band, und Ashoks Lücke an der Gitarre füllte der Tscheche Jiří Háb. Allerdings blieben die beiden über Monate nur als Live-Musiker bei Cradle Of Filth gelistet. Eine offizielle Vorstellung als feste Band-Mitglieder stand noch aus.

Wieder ein neues Gesicht

Während sich der Status von Kelsey Peters offiziell noch nicht geändert hat, ist Jiří Háb schon wieder Geschichte. Derzeit sind Cradle Of Filth auf „Majestic In Death“-Tour durch die USA und stellen nach drei absolvierten Auftritten offiziell einen neuen Gitarristen vor. Fortan soll der Brite Joff Bailey (Savage Messiah) das Line-up komplettieren.

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„Wir finden, es ist an der Zeit, den neuen Gitarristen von Cradle Of Filth vorzustellen. Bitte begrüßt mit uns offiziell Joff Bailey in der Band“, heißt es im dazugehörigen Statement. Darüber hinaus verkündet die Band – oder wohl eher Dani Filth: „Joff hat bereits am kommenden Album mitgearbeitet und beginnt nun seine Tour-Abenteuer.“ Damit ist jetzt auch in dieser Hinsicht klar, wen der Frontmann in das Geschehen einschloss, als er Mitte März gegenüber dem australischen Magazin Heavy erklärte: „In etwa drei Wochen werden wir im Studio sein.“ 

Im Lauf der Band-Geschichte kamen und gingen die Mitglieder. Dazu erklärte Filth im vergangenen Jahr: „Die Leute verlassen die Band, weil es einfach zu viel Engagement, viel harte Arbeit, viel Reisen und viel psychischen Verfall gibt. Wie im Fall unseres vorherigen Gitarristen verlassen die Leute die Band, um Familien zu gründen und finden, dass der Lebensstil etwas zu hektisch dafür ist… Oder sie denken einfach, dass sie es besser können, oder driften einfach auseinander.“ 


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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