Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Cradle Of Filth: Sechs Ex-Mitglieder reichen Klage ein

Cradle Of Filth, Hamburg, Markthalle, 13.11.2024
Marek Šmerda, damals noch bei Cradle Of Filth, Hamburg, Markthalle, 13.11.2024
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Die Schlammschlacht zwischen Cradle Of Filth und den einstigen Mitgliedern geht weiter. Inzwischen wurde sogar offiziell Klage eingereicht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Seit dem Abgang von Zoë Marie Federoff und Marek „Ashok“ Šmerda im August haben Cradle Of Filth mit gewaltigen Image-Problemen zu kämpfen. Das Ehepaar Federoff/Šmerda sowie ein Tontechniker warfen Band-Kopf Dani Filth und dem Management Ausbeutung und unprofessionelles Verhalten vor. Nachdem Filth seinerseits angab, dass es zwischen dem Paar „sowohl Beschimpfungen als auch körperliche Misshandlung“ gab und Federoff während der Schwangerschaft Alkohol getrunken habe, kam noch Verleumdung hinzu. Die Keyboarderin soll während der Tournee durch Lateinamerika eine Fehlgeburt erlitten haben, was letztlich der Grund ihres Ausstiegs war. Daher kündigten Federoff und Šmerda Anfang September an, den Rechtsweg einzuschlagen.

Die Anklagepunkte

Die Klageschrift wurde schließlich am 30. September 2025 eingereicht. Am 20. November fand eine Änderung statt, da sich mehrere ehemalige Mitglieder von Cradle Of Filth der Klage angeschlossen haben. Dazu gehören neben Federoff und Šmerda der langjährige Gitarrist Paul Allender, die ehemalige Keyboarderin und Sängerin Lindsay Matheson (Lindsay Schoolcraft), der ehemalige Gitarrist Richard Shaw und Sasha Baxter (Sasha Massacre), die in zwei Musikvideos der Band auftrat.

RockJam 61 Key Keyboard Piano Kit with Touch Display
RockJam 61 Key Keyboard Piano Kit with Touch Display Für € 105,79 bei Amazon kaufen

In der Klage wird eine Vielzahl von Vergehen vorgeworfen. Unerlaubte kommerzielle Nutzung der Abbildungen der Kläger, nicht gezahlte Lizenzgebühren für Live-Auftritte und Aufnahmen, Missbrauch von Mathesons urheberrechtlich geschützten Symbolen, abfällige Äußerungen über Federoff und Šmerda sowie ungerechtfertigte Bereicherung durch Baxters Videoauftritte und die Beteiligung der Kläger an Meet-and-Greets. Mehrere Kläger geben an, niemals Vereinbarungen unterzeichnet zu haben, die es Cradle Of Filth oder deren Management erlaubten, ihre Namen, Bilder oder aufgezeichneten Beiträge zu verwenden. Dennoch soll die Band angeblich ohne Entschädigung von diesem Material profitiert haben.

Darüber hinaus sind persönliche Beschwerden im Schriftstück aufgeführt. Ausstehende Gagen, Zerstörung von Equipment und Rufschädigung sind einige Punkte. Die Kläger fordern die Unterbindung und Vernichtung von Waren mit ihrem Bildnis, die Haftung der Band für die widerrechtliche Aneignung fehlender oder beschädigter Ausrüstung. Außerdem stehen Forderungen auf Schadenersatz und Strafschadenersatz für finanzielle Verluste und seelisches Leid sowie die Übernahme sämtlicher Anwaltskosten im Raum. Die Beklagten haben sich bislang noch nicht geäußert.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

cradle of filth Dani Filth Klage lindsay schoolcraft Management Marek Šmerda Paul Allender Richard Shaw Zoe Marie Federoff
Guns N’ Roses: Darum zofften sich Axl Rose und Slash früher
Axl Rose und Slash mit Guns N' Roses am 21. Februar 2017 im australischen Perth
Slash stieg einst bei Guns N’ Roses aus — in einem Interview durchleuchtet der Gitarrist die Gründe für seinen damaligen Bruch mit Axl Rose.
Bei Guns N’ Roses ist derzeit alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Sleaze-Rocker touren seit 2016 mit den Rückkehrern Slash und Duff McKagan äußerst erfolgreich um die Welt — mal abgesehen von punktuellen Schwankungen bei der Stimme von Axl Rose. Doch die US-Amerikaner verstanden sich nicht immer so gut: In den Neunziger Jahren kriegten sich der Lead-Gitarrist und der Sänger so sehr in die Haare, dass Slash 1996 seinen Zylinder nahm und abhaute (gefolgt von Duff ein Jahr später). Gegeneinander ausgespielt Im Interview bei Guitar World reflektierte Slash, weshalb es zu den Differenzen zwischen ihm und Rose kam. "Vieles davon, was in…
Weiterlesen
Zur Startseite