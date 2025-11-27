Am 21. Januar 2026 findet zum neunten Mal die Metal Hall Of Fame-Zeremonie statt. Es werden fünf neue Mitglieder aufgenommen, die allesamt die Rock- und Metal-Szene der Achtziger Jahre maßgeblich geprägt haben. Eddie Trunk und Entertainerin Cathy Rankin führen durch den Abend.

Die 80er lassen grüßen

„Wir laden alle Fans ein, mit uns die Achtziger zu feiern“, sagt Pat Gesualdo, Gründer und CEO der Metal Hall Of Fame. „Macht euch bereit, euren inneren Metal-Spirit zu entfesseln und euch in Leder, Nieten, toupierten Haaren und allen Metall zu kleiden, den ihr tragen könnt. Zwei legendäre Veranstaltungsorte, eine legendäre Nacht.“ Zunächst wird der Rote Teppich vor der legendären Rainbow Bar & Grill ausgerollt. Die anschließende Zeremonie inklusive All-Star-Jam findet im Roxy Theater statt.

Zu den diesjährigen Neuzugängen gehört der einstige W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes. Aufgenommen wird er von Carlos Cavazo (unter anderem Quiet Riot), einem früheren Mitglied der Metal Hall Of Fame. Auch Guns N’ Roses-Mitbegründer und L.A. Guns-Frontmann Tracii Guns, der langjährige Ratt-Gitarrist Warren DeMartini und Poison-Schlagzeuger Rikki Rockett gehören zur Klasse von 2026. Riki Rachtman, bekannt als Moderator von MTVs ‘Headbangers Ball’ und Besitzer des Clubs The Cathouse aus den Achtziger Jahren, komplettiert die Gruppe.

Anfang des Jahres erzählte Pat Gesualdo dem Magazin West Coast Leather, wie die Metal Hall Of Fame entstanden ist: „2016 wurden Deep Purple in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen. Als die Frau des Schlagzeugers den Preis in seinem Namen entgegennahm, schwenkte die Kamera ins Publikum, und alle wirkten wie halb verschlafen. Zehn Sekunden später bekam Eazy-E seinen Preis, und alle waren aus dem Häuschen. Ich war total genervt. Ich dachte: ‘Wir brauchen unsere eigene Show, und wir nennen sie Metal Hall Of Fame.’ Das war im April, und im Januar darauf, 5.000 Kilometer entfernt, hatten wir unsere erste Show.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.