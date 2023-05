Helloween sind Teil der Metal Hall Of Fame

auch interessant

Helloween wurde eine große Ehre zuteil: Vergangenen Samstag (20. Mai) sind die deutschen Power-Metaller in die Metal Hall Of Fame aufgenommen worden. Neben der Band sowie dem Hall Of Fame-Gründer Pat Gesualdo war außerdem eine weitere bekannte Musikerin anwesend, um den Aufnahmeritus gebührend zu zelebrieren.

Stählerner Ritterschlag

Empfehlung der Redaktion Twisted Sister werden in die Metal Hall Of Fame aufgenommen Hard Rock , Heavy Metal Die US-amerikanischen Hard-Rocker Twisted Sister werden im Rahmen der Wohltätigkeitsgala 2023 in die Metal Hall Of Fame aufgenommen. Nachdem die Band zur Feier der Aufnahme ein volles Liveset gespielt hat, betrat Arch Enemy-Sängerin Alissa White-Gluz nach der ersten Zugabe, dem 13-minütigen ‘Keeper Of The Seven Keys’, gemeinsam mit Pat Gesualdo und dem bereits 2018 in die Hall Of Fame aufgenommenen Munsey Ricci die Bühne. Alissa dankte der Helloween für vier Jahrzehnte „außergewöhnlichen Metal“. Pat kommentierte zudem: „Helloween haben dazu beigetragen, Power Metal zu etablieren. Wir sind stolz darauf, dass Helloween das Genre und seine Fans auf der ganzen Welt vertreten und auch darauf, dass Alissa White-Gluz bei der Einführung dabei ist“

Setlist der Metal Hall Of Fame-Einführung

1. ‘Skyfall’

2. ‘Eagle Fly Free’

3. ‘Mass Pollution’

4. ‘Future World’

5. ‘Power’

6. ‘Save Us’

7. ‘Walls Of Jericho’

8. ‘Metal Invaders’ / ‘Victim Of Fate’ / ‘Gorgar’ / ‘Ride The Sky’

9. ‘Heavy Metal (Is The Law)’

10. ‘Forever And One (Neverland)’

11. Gitarrensolo (Sascha Gerstner)

12. ‘Best Time’

13. ‘Dr. Stein’

14. ‘How Many Tears’

1. Zugabe :

15. ‘Perfect Gentleman’

16. ‘Keeper Of The Seven Keys’

2. Zugabe:

17. ‘I Want Out’

HELLOWEEN auf Amazon.de bestellen!

Helloween können auf einen illustren Song-Katalog zurückblicken. In ihrer fast 40-jährigen Karriere (1984 gegründet) veröffentlichte die Hamburger Band insgesamt 16 Studioalben. Mit dem Band-betitelten HELLOWEEN (2021) erschien außerdem das erste Album der Truppe, auf dem sowohl die seit 2005 bestehende Besetzung als auch die zurückgekehrten Band-Mitglieder Michael Kiske (Gesang) und Kai Hansen (Gitarre/Gesang) zu hören sind.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.