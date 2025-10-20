Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band.

Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr ab 17.10. in der Novemberausgabe des METAL HAMMER (metal-hammer.de/shop). Hier könnt ihr uns beim Gespräch mit Adrian Smith direkt über die Schulter gucken!

Der Gitarrist staunt über seine Frisur nach dem Einstieg bei Iron Maiden. Bescheiden gibt Adrian Smith zu: „Es war unglaublich, in diese Welt hineingeworfen zu werden. Ich habe mich nie wirklich daran gewöhnt.“

Iron Maiden-History im exklusiven Video-Feature

Adrian Smith erinnert sich an erste Erfolge mit Iron Maiden, die turbulenten Neunziger Jahre sowie sein fulminantes Comeback gemeinsam mit Bruce Dickinson und den (gar nicht so wertgeschätzten) Aufstieg mit der Ed Force One. Neben seinem Projekt Smith/Kotzen kommt der Gitarrist beim Blättern durch das Fotobuch ‘Infinite Dreams’ außerdem auf den schweren Abschied von Schlagzeuger Nicko McBrain zu sprechen.

Interview: Sebastian Kessler; Kamera: Katrin Riedl, Sebastian Kessler; Schnitt: Dominik Winter

