‘Infinite Dreams’: Adrian Smith blättert durch 50 Jahre Iron Maiden-Geschichte
Foto: METAL HAMMER, METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Exklusives Video-Feature: Adrian Smith blättert durch den Iron Maiden-Bildband ‘Infinite Dreams’.
Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band.

Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr ab 17.10. in der Novemberausgabe des METAL HAMMER (metal-hammer.de/shop). Hier könnt ihr uns beim Gespräch mit Adrian Smith direkt über die Schulter gucken!

Der Gitarrist staunt über seine Frisur nach dem Einstieg bei Iron Maiden. Bescheiden gibt Adrian Smith zu: „Es war unglaublich, in diese Welt hineingeworfen zu werden. Ich habe mich nie wirklich daran gewöhnt.“

Iron Maiden-History im exklusiven Video-Feature

Adrian Smith erinnert sich an erste Erfolge mit Iron Maiden, die turbulenten Neunziger Jahre sowie sein fulminantes Comeback gemeinsam mit Bruce Dickinson und den (gar nicht so wertgeschätzten) Aufstieg mit der Ed Force One. Neben seinem Projekt Smith/Kotzen kommt der Gitarrist beim Blättern durch das Fotobuch ‘Infinite Dreams’ außerdem auf den schweren Abschied von Schlagzeuger Nicko McBrain zu sprechen.

Interview: Sebastian Kessler; Kamera: Katrin Riedl, Sebastian Kessler; Schnitt: Dominik Winter

Mehr von Iron Maiden hört ihr auch in Episode 114 des METAL HAMMER Podcast unter metal-hammer.de/podcast. Noch ausführlicher in der Novemberausgabe des METAL HAMMER mit großer Iron Maiden-Titelgeschichte, Tour-Poster und exklusiver Tribute-CD! Im Handel erhältlich und portofrei zu bestellen unter www.metal-hammer.de/shop.


Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Adrian Smith History Interview iron maiden Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History Video-Interview
Iron Maiden-Tieftöner Steve Harris berichtet über eine Grundsatzentscheidung, die die Band wegen Nicko McBrain treffen musste.
Nicko McBrain ist zwar auf dem Papier weiterhin Mitglied von Iron Maiden, vom Bühnenleben hat sich der in Florida lebende Brite jedoch bekanntlich wegen den Nachwirkungen eines Schlaganfalls zurückgezogen. Bassist und Bandmastermind Steve Harris hat sich nun in einem Interview mit dem Rock Candy-Magazin zu der Personalie geäußert. Demnach waren den Heavy Metal-Veteranen dabei schlicht und einfach die Hände gebunden. Zukunftsentscheidung "Um ehrlich zu sein hatten wir nicht wirklich eine Wahl und mussten eine Entscheidung treffen, da Nicko unter gesundheitlichen Problemen litt", ordnet der Haupt-Songwriter von Iron Maiden ein. "Es war, was es war. Und wir mussten uns entscheiden, ob…
