Dass Zakk Wylde der geborene Entertainer und nie um einen Scherz verlegen ist, weiß man spätestens, wenn man dem Mann Kamera und Mikro vor die Nase hält.

Bei unserem Plattenplausch erweist sich der Ausnahmegitarrist (Black Label Society, Ozzy Osbourne) nach ausführlicherem Lagerbestands- und Lagen-Check als flinker Schallplatten-Shopper. Wir trafen und sprachen Zakk Wylde im Rough Trade Berlin.

Mehr Black Label Society: Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Mit Zakk Wylde (Black Label Society) im Plattenladen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Interview: Frank Thießies, Kamera und Schnitt: Helen Lindenmann, Musik: ‘Thor’s Hammer’ von Ethan Meixsell (YouTube Audio Library)

Alles zum neuen Black Label Society-Album ENGINES OF DEMOLITION lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 04/2026 (am Kiosk oder portofrei unter www.metal-hammer.de/shop)

Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights