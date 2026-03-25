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Vinyl-Shopping mit Zakk Wylde (Black Label Society)

Mit Zakk Wylde (Black Label Society) im Plattenladen
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Zakk Wylde und Mariah Carey? Der Plattenladenbesuch mit dem Black Label Society-Frontmann offenbart manche Überraschung!
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Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Dass Zakk Wylde der geborene Entertainer und nie um einen Scherz verlegen ist, weiß man spätestens, wenn man dem Mann Kamera und Mikro vor die Nase hält.

Bei unserem Plattenplausch erweist sich der Ausnahmegitarrist (Black Label Society, Ozzy Osbourne) nach ausführlicherem Lagerbestands- und Lagen-Check als flinker Schallplatten-Shopper. Wir trafen und sprachen Zakk Wylde im Rough Trade Berlin.

Mehr Black Label Society: Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Mit Zakk Wylde (Black Label Society) im Plattenladen

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Interview: Frank Thießies, Kamera und Schnitt: Helen Lindenmann, Musik: ‘Thor’s Hammer’ von Ethan Meixsell (YouTube Audio Library)

Alles zum neuen Black Label Society-Album ENGINES OF DEMOLITION lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 04/2026 (am Kiosk oder portofrei unter www.metal-hammer.de/shop)

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Album des Monats 04/2026: Black Label Society ENGINES OF DEMOLITION
Black Label Society
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