Black Label Society ENGINES OF DEMOLITION + 12 Ausgaben METAL HAMMER frei Haus

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Themen

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Zakk Wylde: Dimes Gitarrenspiel war das „Sahnehäubchen“
Zakk Wylde
Zakk Wylde bewunderte die virtuosen Fähigkeiten seines Freunds Dimebag Darrell. Für dessen Genialität gibt es mehrere Gründe.
Black Label Society-Frontmann Zakk Wylde und der 2004 ermordete Pantera-Gitarrist Dimebag Darrell waren eng miteinander verbunden. So ersetzt Ersterer seinen verstorbenen Freund im Rahmen der Pantera-Reunion 2022. Doch die beiden pflegten nicht nur tiefe Bewunderung füreinander, sondern auch die jeweiligen Fähigkeiten an der Gitarre. Im Interview mit ‘The Garza Podcast’ sprach Wylde nun darüber, was Dimebag einst so besonders machte: seine Soli. Aber auch das ganze Drumherum. Grooviges Gitarrenwunder „Was ich total spannend finde, ist, mir den Katalog anzusehen und all die Akkordfolgen, die Dime (Dimebag Darrell – Anm.d.A.) gewählt hat. Wenn ich zum Beispiel einen Pre-Chorus höre, denke ich:…
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