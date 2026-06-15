Wem ist das nicht schon einmal passiert? Handy, Geldbeutel oder Sonnenbrille aus Schusseligkeit irgendwo liegen gelassen — so ist es jüngst auch Heavy Music-Ikone Alice Cooper geschehen. Der Schock-Rocker hat seine Kreditkarte verloren — beziehungsweise an der Zapfsäule einer Tankstelle in der Gegend der Stadt Payson in Arizona liegen gelassen, wo er Golf gespielt hat. Doch zu seinem Glück hat sie ein Mann namens Geoff Guy gefunden und anschließend alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Zahlungsmittel zu seinem Eigentümer zurückzuführen.

Es menschelt

So kam die Ehefrau von Geoff auf die Idee, mal bei der lokalen Niederlassung der Wohltätigkeitsorganisation von Alice Cooper — dem Solid Rock Teen Center — in Phoenix Bescheid zu geben. In der Folge kam es am 8. Juni 2026 zu einer Übergabe der Kreditkarte im Teen Center (siehe Instagram-Post unten) — als Dank bekam Guy unter anderem eine unterschriebene Kopie des jüngsten Albums THE REVENGE OF ALICE COOPER.

Für Vincent Furnier, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, fand das Treffen gerade rechtzeitig vor dem Start seiner Europatournee statt. „Der Typ ist sicherlich eine Legende für meine Generation“, gab Geoff Guy im Gespräch bei 12News zu Protokoll. „Ich bin wirklich froh darüber, dass ich helfen konnte, die Kreditkarte wieder zu ihm zurückzubringen.“

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Zuletzt musste Alice Cooper seine Lead-Gitarristin Nita Strauss zeitweise ersetzen, weil diese schwanger war und am 28. Mai 2026 Mutter eines Sohnes geworden ist. Um die Lücke in der Live-Band zu schließen, hat die 39-Jährige eine Vertretung an den sechs Saiten organisiert: So springt die britische Anna Clara springt aktuell für Nita ein. Die Gitarristin ist 22 Jahre alt und stammt aus dem englischen Newcastle. Bislang hat sich die Musikerin mit kurzen Videoclips auf unter anderem Instagram einen Namen gemacht. Zuvor hat sie bereits mit Marc Storace (Krokus) sowie Tommy Henriksen (Alice Cooper und Hollywood Vampires) zusammengearbeitet.

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„Nita hat eine geniale britische Gitarristin aufgetan, um sie zu vertreten, während sie auf Mutterschaftsurlaub ist“, befand Alice Cooper. „Anna Cara ist eine wunderschöne, dynamische Schredderin, die sowohl im Stil von Nita als auch mit ihrem eigenen Stil daherkommt. Sie wird perfekt in unsere Gruppe passen, während Nita nicht da ist. Wir können es nicht erwarten, dass die Fans sie sehen. Willkommen zur Show, Anna!“

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