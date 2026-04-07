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Alice Cooper stellt neue Gitarristin vor

Alice Cooper am 19. Dezember 2025 bei der "Night Of The Proms" in der Kölner Lanxess Arena
Alice Cooper am 19. Dezember 2025 bei der "Night Of The Proms" in der Kölner Lanxess Arena
Foto: Getty Images, Marc Pfitzenreuter. All rights reserved.
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Während sich Nita Strauss auf die Geburt ihres ersten Kindes einstellt, springt bei Alice Cooper eine gewisse Anna Cara ein.
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Nita Strauss ist bekanntlich schwanger und erwartet diesen Sommer ihr erstes Kind. Aus diesem Grund tritt die Gitarristin kürzer und ist bei den Konzerten von Alice Cooper derzeit nicht mit von der Partie. Um die Lücke in der Band des Schock-Rockers zeitweise zu schließen, hat die 39-Jährige eine Vertretung an den sechs Saiten organisiert. Die britische Anna Clara springt aktuell für Nita ein.

Talentierte Nachwuchskünstlerin

Die Ersatzgitarristin ist 22 Jahre alt und stammt aus dem englischen Newcastle. Bislang hat sich die Musikern mit kurzen Videoclips auf unter anderem Instagram einen Namen gemacht. Zuvor hat sie bereits mit Marc Storace (Krokus) sowie Tommy Henriksen (Alice Cooper und Hollywood Vampires) zusammengearbeitet. Cara war über Ostern bei den „Welcome To Our Nightmare“-Shows in Las Vegas bereits mit Alice Cooper auf der Bühne.

„Nita hat eine geniale britische Gitarristin aufgetan, um sie zu vertreten, während sie auf Mutterschaftsurlaub ist“, erläutert Alice Cooper. „Anna Cara ist eine wunderschöne, dynamische Schredderin, die sowohl im Stil von Nita als auch mit ihrem eigenen Stil daherkommt. Sie wird perfekt in unsere Gruppe passen, während Nita nicht da ist. Wir können es nicht erwarten, dass die Fans sie sehen. Willkommen zur Show, Anna!“

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Anna selbst gibt zu Protokoll: „Indem ich bei Alice und seiner Band mitmache, wird für mich ein Traum wahr. Als ich mit 14 Jahren angefangen habe, Gitarre zu spielen, habe ich mir Alice Cooper-Konzerte auf YouTube angeschaut und davon geträumt, eines Tages einzusteigen. In Nitas Fußstapfen zu treten, ist nicht leicht. Doch vergangenen Monat hat sie mich sehr ermutigt, daher freue ich mich darauf, allen zu zeigen, wer ich bin und was ich kann.“

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Darüber hinaus ergänzt Nita: „Als ich in einem Interview gefragt wurde, wer die/der beste Nachwuchsgitarrist:in ist, habe ich ohne zu zögern Anna Cara geantwortet. Ihre Präzision und ihr gefühlvolles Spiel werden sie zu einer fantastischen Ergänzung für die Cooper-Tour machen. Mit Alice zwölf Jahre lang zusammenzuarbeiten, war ein einmaliges Erlebnis. Und ich freue mich darauf, euch alle auf Tour wiederzusehen — mit noch jemandem dabei. Bis diese Zeit kommt, weiß ich, dass die Show in guten Händen ist. Die Fans können sich auf etwas freuen!“ 


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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