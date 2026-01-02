Normalerweise fegt Nita Strauss – solo oder bei Alice Cooper – mit ihrer Gitarre über die Bühnen dieser Welt. In ein paar Monaten geht es aber erst einmal ans Windeln wechseln und zu schlaflosen Nächten, die nichts mit glamourösen Aftershowpartys zu tun haben. Die 39-Jährige und ihr Ehemann und Manager Josh Villalta erwarten im Sommer Nachwuchs.

Aus zwei mach drei

Dies verkündet das Paar pünktlich zum neuen Jahr in den Sozialen Medien. Nebst einer Reihe von Fotos, die die werdenden Eltern glücklich und stolz mit einem Ultraschallbild und Mini-Sneakern zeigen, heißt es: „Es sieht so aus, als würde 2026 unser bisher bestes Jahr werden. Wir haben so lange auf dieses Wunder gewartet und jetzt ist es endlich so weit! Er wird umgeben von so viel Liebe auf die Welt kommen! Wir freuen uns riesig darauf, unseren kleinen Mann diesen Sommer kennenzulernen.“

Bereits am Vortag setzte Strauss einen Post ab, der mehr erwarten ließ. Unter dem bebilderten Jahresrückblick schreibt die Gitarristin: „Und damit endet das Kapitel 2025! Unendlich dankbar für ein weiteres großartiges Jahr. Das Beste kommt erst noch.“ Auch ihre bessere Hälfte wirft einen Blick auf die vergangenen Monate sowie die kommenden und erklärt: „Rückblickend war 2025 wieder ein tolles Jahr … Neue Chancen, viel Lachen und viele schöne Erinnerungen. 2026 verspricht, unser bisher größtes und bestes Jahr zu werden. Ich freue mich riesig auf das neue Jahr!“

Villalta und Strauss lernten sich 2011 in der Einfahrt des Rainbow Bar & Grill in West Hollywood kennen, nachdem sie von dem heutigen Yamaha-Marketingmanager Mike Taft einander vorgestellt worden waren. Während der Releaseshow für Nita Strauss‘ Soloalbum THE CALL OF THE VOID im Juli 2023 machte Josh Villalta ihr einen Heiratsantrag. Im Mai 2024 heirateten die beiden Musiker schließlich. Zudem teilen sie sich immer wieder bei gemeinsamen Auftritten die Bühne, da Villalta neben dem Management auch als Drummer tätig ist.

