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Alice Cooper und Ehefrau haben ihr Ehegelöbnis erneuert

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Alice Cooper und Ehefrau Sheryl bei einem Auftritt am 8. November 2015 in Stuttgart.
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Alice Cooper und seine Frau Sheryl feierten kürzlich Goldene Hochzeit. Zu diesem Anlass gaben sie sich erneut das Ja-Wort.
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Die Ehe zwischen Alice Cooper und Sheryl Cooper (gebürtig Goddard) gehört wohl zu den langlebigsten im Rock-Business. Am 21. März beging das Paar seinen 50. Hochzeitstag. Während einer Zeremonie in der historischen Wrigley Mansion in Phoenix, Arizona erneuerten Alice und Sheryl ihr Eheversprechen.

In guten, wie in schlechten Zeiten

Vor 220 Gästen, darunter ihre drei Kinder – Calico (44), Dashiell „Dash“ (41) und Sonora (33) – sowie ihren Enkelkinder, vollzog Sheryls 92-jähriger Vater William Goddard die Trauung. Goddard, der wie Coopers Vaters einst ein Priester war, hatte diese Rolle bereits bei der Trauung 1976 inne. Die Coopers lernten sich nur ein Jahr zuvor kennen, als Sheryl als Tänzerin während der „Welcome To My Nightmare“-Tournee bei Alice anheuerte.

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In den Siebziger- und Achtziger Jahren hatte Alice Cooper immer wieder schwer mit Alkoholismus und Kokainabhängigkeit zu kämpfen. Dies führte beinahe zum Ende der Beziehung – Sheryl hatte sogar schon die Scheidung eingereicht. Doch Alice überwand seine Sucht, und das Paar versöhnte sich wieder. Seit 1984 hat der Musiker laut eigenen Angaben weder Drogen noch Alkohol angerührt.

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Bis heute teilen sich die beiden die Bühne. „Wir sind beide schon unser ganzes Leben im Show-Geschäft“, erklärte Cooper vor einigen Jahren gegenüber Billboard. „Wenn wir auf der Bühne stehen, ist sie nicht Sheryl, meine Frau – sie ist eine Figur, und ich bin eine Figur. Wir sehen uns auf der Bühne nicht als Ehepaar.“ Das Schönste daran sei jedoch: „Wir sind nie getrennt.“ 

2019 tauchte das Gerücht auf, dass Alice und Sheryl sogar einen Selbstmordpakt geschlossen hätten. Cooper dementierte dies jedoch und gab in einer Stellungnahme an: „Wir lieben das Leben so sehr. Ich meinte damit, dass wir fast immer zusammen sind, zu Hause und unterwegs, sodass wir, sollte einem von uns etwas zustoßen, höchstwahrscheinlich zusammen wären. Aber keiner von uns hat einen Selbstmordpakt. Wir haben einen Lebenspakt.“ Letztlich sei nur ein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen worden.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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