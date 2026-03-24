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Angra verkünden das Ende ihrer Auszeit mit einer Tour

Angra, 70000 Tons Of Metal 2013
Fabio Lione mit Angra @ 70000 Tons Of Metal 2013
Foto: Marc Hansen, Michael Jagla. All rights reserved.
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Die brasilianischen Power-Metaller Angra haben etwas zu feiern und beenden deshalb ihre fast zweijährige Pause.
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Anfang September 2024 hatten Angra angekündigt, sich auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen. Damals schrieb die Band, dass die Pause notwendig sei, um „gestärkt und inspiriert zurückkehren können.“ Weiterhin hieß es: „Während dieser Zeit werden sich die Band-Mitglieder anderen persönlichen und beruflichen Projekten widmen. Wir bleiben unseren Fans dabei stets verbunden. Über Social Media halten wir euch auf dem Laufenden und informieren euch über unsere nächsten Schritte.“

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Im November vergangenen Jahres vermeldeten Agra, dass Fabio Lione (unter anderem Athena XIX, Ex-Rhapsody Of Fire) den Kader verlässt. Seinen letzten Auftritt mit der Band soll der Italiener am 26. April in São Paulo beim Bangers Open Air Festival haben. Dafür haben Angra eine Reunionshow in der Besetzung ihres Albums REBIRTH (2001) geplant. Neben dem aktuellen Line-up – inklusive Lione – sollen dessen Vorgänger Eduardo Falaschi, der damalige Schlagzeuger Aquiles Priester und Gitarrist Kiko Loureiro (Megadeth) mit von der Partie sein.

Die Zeit ist reif

Der neueste Social Media-Post beginnt mit den Worten: „Manche Geschichten enden nie. Sie warten einfach auf den richtigen Moment, um weiter erzählt zu werden.“ Dieser Moment scheint jetzt zu sein. „Nach einer Zeit der Stille, der Besinnung, der Wiedervereinigungen, der Neuorganisation und der Rückbesinnung auf unsere Wurzeln kündigen Angra das Ende ihrer Pause und die Rückkehr auf die Bühne in der zweiten Jahreshälfte an, um ein grundlegendes Kapitel ihrer Geschichte zu feiern: das Album HOLY LAND.“

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Die Platte feiert dieses Jahr ihr 30. Jubiläum und bedeutet für die Band „mehr als nur die Aufführung eines Klassikeralbums. Es geht um die Rückkehr zu Angras Wurzeln. Es geht darum, die kreative Kraft wiederzuentdecken, die uns hierher geführt hat.“ Gleichzeitig soll das Ende der Pause einen Neuanfang markieren. Was das genau bedeutet – vor allem im Hinblick auf die Besetzung –, wird nicht näher ausgeführt.

„Wir kehren mit demselben Abenteuergeist zurück, der uns seit unseren Anfängen leitet: Welten durch Musik zu entdecken, zu erschaffen und zu verbinden“, schreiben Angra weiter. Zudem soll es ein „Wiedersehen mit all jenen, die diese Geschichte mitgestaltet haben“ geben. Leider nicht ganz. Der damalige Sänger André Matos verstarb 2019 im Alter von 47 Jahren nach einem Herzinfarkt.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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