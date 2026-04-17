Laut, intensiv und voller Energie. SCHREI!NACHTEN ist Ausnahmezustand Ð live, unmittelbar und kompromisslos. Neben Hits, Klassikern und Evergreens steht vor allem das, was ein Die Apokalyptischen Reiter-Konzert seit jeher ausmacht: ein direkter, elektrisierender Austausch, der Bühne und Publikum zu einer Einheit verschmelzen lässt. Hier wird nicht einfach gespielt – hier entsteht Reitermania in ihrer reinsten Form.

Alle Versuche, diese Band in Schubladen zu pressen, sind längst gescheitert. Die Reiter entziehen sich jeder Kategorisierung und haben sich ihren eigenen Kosmos geschaffen – kraftvoll, unberechenbar und unverwechselbar. Was hier passiert, lässt sich nicht erklären. Es muss erlebt werden.

Für die „Schrei!Nachten 2026“ wurden bewusst Städte ausgewählt, die auf der „Anniversary Tour 2025“ nicht berücksichtigt wurden. Damit öffnet sich ein neues Kapitel für all jene, die dieses Erlebnis bisher verpasst haben – und für alle, die längst wissen, was sie erwartet. Ein Abend voller unvergesslicher Momente und purer Reitermania.

METAL HAMMER präsentiert:

Die Apokalyptischen Reiter – Schrei!Nachten-Tour 2026

26.12. Jena, F-Haus

27.12. Stuttgart, Im Wizemann

28.12. Dresden, Alter Schlachthof

29.12. Aschaffenburg, Colos-Saal

30.12. Köln, Essigfabrik

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 17.04., 12 Uhr)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.