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METAL HAMMER präsentiert: Die Apokalyptischen Reiter

Die Apokalyptischen Reiter, 29.12.2023 Hamburg Grünspan, Schrei!nachten 2023
Die Apokalyptischen Reiter, 29.12.2023 Hamburg Grünspan, Schrei!nachten 2023
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
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Am Ende des Jahres kommen Die Apokalyptischen Reiter auf "Schrei!nachten Tour". Fünf deutsche Städte können sich auf Reitermania freuen.
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Laut, intensiv und voller Energie. SCHREI!NACHTEN ist Ausnahmezustand Ð live, unmittelbar und kompromisslos. Neben Hits, Klassikern und Evergreens steht vor allem das, was ein Die Apokalyptischen Reiter-Konzert seit jeher ausmacht: ein direkter, elektrisierender Austausch, der Bühne und Publikum zu einer Einheit verschmelzen lässt. Hier wird nicht einfach gespielt – hier entsteht Reitermania in ihrer reinsten Form.

Alle Versuche, diese Band in Schubladen zu pressen, sind längst gescheitert. Die Reiter entziehen sich jeder Kategorisierung und haben sich ihren eigenen Kosmos geschaffen – kraftvoll, unberechenbar und unverwechselbar. Was hier passiert, lässt sich nicht erklären. Es muss erlebt werden.

Für die „Schrei!Nachten 2026“ wurden bewusst Städte ausgewählt, die auf der „Anniversary Tour 2025“ nicht berücksichtigt wurden. Damit öffnet sich ein neues Kapitel für all jene, die dieses Erlebnis bisher verpasst haben – und für alle, die längst wissen, was sie erwartet. Ein Abend voller unvergesslicher Momente und purer Reitermania.

Apokalyptischen-Reiter-Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Die Apokalyptischen Reiter – Schrei!Nachten-Tour 2026

  • 26.12. Jena, F-Haus
  • 27.12. Stuttgart, Im Wizemann
  • 28.12. Dresden, Alter Schlachthof
  • 29.12. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 30.12. Köln, Essigfabrik

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 17.04., 12 Uhr)

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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