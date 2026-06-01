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Iron Maiden live: Passendes Merchandise im Online-Shop

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Iron Maiden-Merchandise im METAL HAMMER Onlineshop
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Iron Maiden live in Deutschland: Die Metal-Legenden sind zurück – und METAL HAMMER hat das passende Merch für euch.
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Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Iron Maiden beweisen einmal mehr, warum sie zu den größten Livebands der Metal-Geschichte zählen. Ihre „Run For Your Lives“-Welttournee macht auch in Deutschland halt. Von epischen Bühnenbildern über Eddie-Inkarnationen bis hin zu Klassikern wie ‘The Trooper’, ‘Fear Of The Dark’ oder ‘Run To The Hills’: Bruce Dickinson, Steve Harris & Co. liefern ab – wie seit Jahrzehnten.

Wer sich passend zur Tour ausstatten will, wird im offiziellen METAL HAMMER-Merch-Shop fündig. Dort wartet jede Menge Iron Maiden-Merchandise auf euch – von klassischen Shirts und Hoodies über CDs und Vinyl bis hin zu Accessoires für den gepflegten Heavy Metal-Alltag.

Natürlich darf dabei Eddie nicht fehlen: Viele Designs greifen ikonische Artwork-Motive aus der Band-Geschichte auf und machen sich hervorragend auf Kutte, Festival-Gelände oder im Büro des Vertrauens.

Egal, ob ihr noch ein Outfit für den Konzertabend sucht oder eure Iron Maiden-Sammlung erweitern wollt: Werft einen Blick in den METAL HAMMER Merchandise-Shop.

Merchandise im METAL HAMMER-Shop

Im neuen Shop versammelt METAL HAMMER Merchandise zahlreicher Szene-Lieblings-Bands aus allen Spielarten des Metal. Ihr dürft euch unter anderem auf Artikel von Iron Maiden, Metallica, Slayer, Helloween, Judas Priest, Kreator, Amon Amarth, Nightwish, Powerwolf, Ghost, Slipknot oder Behemoth freuen. Egal, ob Thrash-, Death-, Black-, Power- oder Heavy Metal – der METAL HAMMER Shop deckt die volle Bandbreite der Szene ab.

Ein besonderes Highlight sind die exklusiven METAL HAMMER-Motive. Neben legendären Motivklassikern warten auch neue, moderne Designs auf euch, die den Spirit des Magazins zeitgemäß interpretieren. Ob ikonisches Logo-Shirt, auffälliges Artwork oder dezente Motive für den Alltag – wir erweitern unser Sortiment regelmäßig.

Übrigens: METAL HAMMER-Ausgaben bestellt ihr wie gewohnt (in Deutschland portofrei) unter www.metal-hammer.de/shop direkt nach Hause!

Must-haves für das heimische Regal

Auch Sammlerinnen und Sammler kommen auf ihre Kosten: Der Shop bietet eine stetig wachsende Auswahl an CDs und Vinyl – perfekt für alle, die Musik nicht nur streamen, sondern besitzen wollen. Von aktuellen Neuerscheinungen über moderne Klassiker bis hin zu ausgewählten Szene-Highlights und Limited Editions ist alles dabei, was ins Regal eines echten Metalheads gehört.

METAL HAMMER setzt dabei auf Qualität, Übersichtlichkeit und regelmäßige Updates. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert, neue Designs kommen hinzu und limitierte Artikel sorgen dafür, dass sich ein regelmäßiger Blick in den Shop lohnt. Ziel ist es, einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, an dem Fans Bands, Magazin und Szene an einem Ort vereint finden.

Ob für die nächste Festivalsaison, den kommenden Clubgig, das heimische Plattenregal oder einfach als Statement im Alltag – der neue METAL HAMMER Merchandise-Shop liefert den passenden Soundtrack zum Anziehen.

👉 Jetzt entdecken auf metal-hammer.de/merch


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