Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika 250. Geburtstag. Vom 25. Juni bis zum 10. Juli ist daher in Washington DC die „Great American State Fair“ geplant – eine Reihe von Konzerten, Ausstellungen, Ehrungen und weiteren Programmpunkten unter dem Namen „Freedom 250“. Auch Poison-Sänger Bret Michaels sollte für musikalische Unterhaltung sorgen, sagte den Auftritt jedoch jüngst ab. Sein Band-Kollege Rikki Rockett unterstützt diese Entscheidung.

Vortäuschung falscher Tatsachen?

Bei der Bekanntgabe des Line-ups für „The Great American State Fair“, waren neun Künstler für einen Auftritt vorgesehen. Sechs davon – inklusive Bret Michaels – haben innerhalb kürzester Zeit ihre Teilnahme abgesagt. Michaels erklärte, dass „The Great American State Fair“ seinem Team „ursprünglich als eine Feier unseres Landes durch Musik“ sowie als „Gelegenheit, unsere Veteranen, aktiven Militärangehörigen, Einsatzkräfte, Lehrer und hart arbeitenden Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten zu ehren“, präsentiert worden sei. Als Sohn eines Veteranen sei dies für ihn Ehrensache gewesen.

„Leider hat sich das, was uns als Feier unseres Landes präsentiert wurde, zu etwas entwickelt, das weitaus spaltender wirkt als das, woran ich mich zu beteiligen bereit erklärt hatte“, fuhr Michaels fort. „Zudem wurden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit meiner Fans, meiner Band, meiner Crew, meiner Familie und meiner eigenen Person geäußert – darunter auch Drohungen, die völlig haltlos und unentschuldbar sind.“

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Daher habe er die Entscheidung getroffen, seine Teilnahme an der Veranstaltung abzusagen. „Es geht darum, dem treu zu bleiben, woran ich schon immer geglaubt habe. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Das ist eine der Freiheiten, für die unsere Veteranen gekämpft haben – und etwas, das ich schon immer respektiert habe. Doch als Vater, Freund und Band-Kollege muss ich Drohungen und Sicherheitsbedenken ernst nehmen.“

Während viele dies unterstützen und stolz auf die Stellungnahme des Musikers sind, hagelt es gleichzeitig Negativkommentare im Netz. Poison-Drummer Rikki Rockett sieht sich daher gezwungen, für seinen Kumpel in die Bresche zu springen und schreibt seinerseits: „Ich unterstütze Brets Entscheidung, sich von der ‚Freedom 250‘-Veranstaltung zurückzuziehen. Was ich jedoch nicht unterstütze, sind all die gehässigen Bemerkungen über Brets Talent.“ Seiner Meinung nach habe Bret Michaels in dieser Situation aus vielerlei Gründen richtig gehandelt, „und keiner dieser Gründe macht ihn zu einem Feigling.“

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