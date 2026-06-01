Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bret Michaels sagt Auftritt ab, Rikki Rockett verteidigt ihn

Poison während einer Pressekonferenz am 04.12.2019 in Los Angeles: (v.l.n.r.) C.C. DeVille, Bret Michaels, Rikki Rockett und Bobby Dall
Poison während einer Pressekonferenz am 04.12.2019 in Los Angeles: (v.l.n.r.) C.C. DeVille, Bret Michaels, Rikki Rockett und Bobby Dall
Foto: Getty Images for SiriusXM, Emma McIntyre. All rights reserved.
von
Nachdem Bret Michaels einen Auftritt zur 250-Jahr-Feier der USA abgesagt hatte, stärkt Poison-Kollege Rikki Rockett ihm den Rücken.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika 250. Geburtstag. Vom 25. Juni bis zum 10. Juli ist daher in Washington DC die „Great American State Fair“ geplant – eine Reihe von Konzerten, Ausstellungen, Ehrungen und weiteren Programmpunkten unter dem Namen „Freedom 250“. Auch Poison-Sänger Bret Michaels sollte für musikalische Unterhaltung sorgen, sagte den Auftritt jedoch jüngst ab. Sein Band-Kollege Rikki Rockett unterstützt diese Entscheidung.

Vortäuschung falscher Tatsachen?

Bei der Bekanntgabe des Line-ups für „The Great American State Fair“, waren neun Künstler für einen Auftritt vorgesehen. Sechs davon – inklusive Bret Michaels – haben innerhalb kürzester Zeit ihre Teilnahme abgesagt. Michaels erklärte, dass „The Great American State Fair“ seinem Team „ursprünglich als eine Feier unseres Landes durch Musik“ sowie als „Gelegenheit, unsere Veteranen, aktiven Militärangehörigen, Einsatzkräfte, Lehrer und hart arbeitenden Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten zu ehren“, präsentiert worden sei. Als Sohn eines Veteranen sei dies für ihn Ehrensache gewesen.

Freedom Of Sound, Vol. 1: A Collection Of Songs, Past & Present
Freedom Of Sound, Vol. 1: A Collection Of Songs, Past & Present
von Poor Boy Records
Für bei Amazon kaufen

„Leider hat sich das, was uns als Feier unseres Landes präsentiert wurde, zu etwas entwickelt, das weitaus spaltender wirkt als das, woran ich mich zu beteiligen bereit erklärt hatte“, fuhr Michaels fort. „Zudem wurden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit meiner Fans, meiner Band, meiner Crew, meiner Familie und meiner eigenen Person geäußert – darunter auch Drohungen, die völlig haltlos und unentschuldbar sind.“ 

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Daher habe er die Entscheidung getroffen, seine Teilnahme an der Veranstaltung abzusagen. „Es geht darum, dem treu zu bleiben, woran ich schon immer geglaubt habe. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Das ist eine der Freiheiten, für die unsere Veteranen gekämpft haben – und etwas, das ich schon immer respektiert habe. Doch als Vater, Freund und Band-Kollege muss ich Drohungen und Sicherheitsbedenken ernst nehmen.“

Während viele dies unterstützen und stolz auf die Stellungnahme des Musikers sind, hagelt es gleichzeitig Negativkommentare im Netz. Poison-Drummer Rikki Rockett sieht sich daher gezwungen, für seinen Kumpel in die Bresche zu springen und schreibt seinerseits: „Ich unterstütze Brets Entscheidung, sich von der ‚Freedom 250‘-Veranstaltung zurückzuziehen. Was ich jedoch nicht unterstütze, sind all die gehässigen Bemerkungen über Brets Talent.“ Seiner Meinung nach habe Bret Michaels in dieser Situation aus vielerlei Gründen richtig gehandelt, „und keiner dieser Gründe macht ihn zu einem Feigling.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Auftritt Bret Michaels Donald Trump Entscheidung Jubiläum Poison Rikki Rockett Rückzug Unterstützung USA
Circle Jerks: Sänger Keith Morris streitet mit Trump-Anhängern
Circle Jerks
Bei einem Konzert der Punk-Institution Circle Jerks ist es zu einem lautstarken Streit zwischen Sänger und Trump-Anhängern gekommen.
Circle Jerks sind weder mit ihrer Musik noch bei ihren Konzerten dafür bekannt, ihre politische Meinung zurückzuhalten. So auch bei einem Konzert in Las Vegas, bei dem Sänger Keith Morris von "Fans" und Trump-Anhängern als "Verräter"beschimpft wurde, nachdem er sich über die aktuelle Lage in den USA aufgeregt hatte. Ein Fan zeichnete die Konfrontation auf. Politische Ansagen Zunächst sprach Morris zu seinen Fans und erklärte: "Wir leben in schrecklichen Zeiten. In vier Monaten werde ich 71 Jahre alt, und in meiner gesamten Zeit auf dem Planeten Erde und dem Kontinent Nordamerika habe ich noch nie eine verdammte Shitshow dieses Ausmaßes gesehen.…
Weiterlesen
Zur Startseite