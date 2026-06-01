Besondere Überraschung für die Fans in Berlin: Während ihres Konzerts am 30. Mai im Olympiastadion haben Metallica-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo Rammstein Tribut gezollt. Das Duo spielte eine abgespeckte Version des Klassikers ‘Sonne’ – im Rahmen der inzwischen legendären „Doodles“, die fester Bestandteil der aktuellen „M72“-Tour sind. Ein Fan-Video davon findet ihr hier unten!

Seit dem Start der „M72“-Welttournee im April 2023 in Amsterdam bauen Hammett und Trujillo bei nahezu jedem Tour-Stopp kurze Cover-Einlagen ins Programm ein. Dabei greifen sie häufig auf Songs lokaler Künstler oder persönlicher Helden zurück. Die Interpretationen fallen bewusst minimalistisch aus: meist nur Bass, Gitarre und gelegentlich Gesang von Trujillo.

Metallicas kultige Live-Cover-Versionen

Kürzlich wurden Tankard derart geehrt: Bei einem ihrer zwei Konzerte in Frankfurt spielten Metallica deren Hymne auf den Fußballclub Eintracht Frankfurt, ‘Schwarz-weiß wie Schnee’.

In Berlin fiel die Wahl nun auf einen der bekanntesten Rammstein-Songs überhaupt. Die Reaktion der Fans im Olympiastadion sprach für sich: Bereits die ersten Töne von ‘Sonne’ wurden lautstark mitgesungen.

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Bereits 2019 haben Metallica in Berlin ‘Engel’ von Rammstein gecovert.

Metallica in Berlin: Setlist und Rekord

94.000 Fans wurden Zeugen der Metallica-Show in Berlin – Rekord! Nie fanden mehr Zuschauer bei einem Einzelkonzert im Olympiastadion Platz. Möglich war das dank Metallicas zentraler Rundbühne mit Snake Pit. Seit 2009 hielten U2 den Rekord mit 90.000 Zuschauern.

Die Setlist von Metallica in Berlin am 30.5.2026:

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

Of Wolf And Man

The Memory Remains

72 Seasons

The Unforgiven

Fuel

Kirk & Rob Doodle (‘Sonne’ von Rammstein)

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad But True

One

Seek & Destroy

Master Of Puppets

Enter Sandman

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