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Besondere Überraschung für die Fans in Berlin: Während ihres Konzerts am 30. Mai im Olympiastadion haben Metallica-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo Rammstein Tribut gezollt. Das Duo spielte eine abgespeckte Version des Klassikers ‘Sonne’ – im Rahmen der inzwischen legendären „Doodles“, die fester Bestandteil der aktuellen „M72“-Tour sind. Ein Fan-Video davon findet ihr hier unten!
Seit dem Start der „M72“-Welttournee im April 2023 in Amsterdam bauen Hammett und Trujillo bei nahezu jedem Tour-Stopp kurze Cover-Einlagen ins Programm ein. Dabei greifen sie häufig auf Songs lokaler Künstler oder persönlicher Helden zurück. Die Interpretationen fallen bewusst minimalistisch aus: meist nur Bass, Gitarre und gelegentlich Gesang von Trujillo.
Metallicas kultige Live-Cover-Versionen
Kürzlich wurden Tankard derart geehrt: Bei einem ihrer zwei Konzerte in Frankfurt spielten Metallica deren Hymne auf den Fußballclub Eintracht Frankfurt, ‘Schwarz-weiß wie Schnee’.
In Berlin fiel die Wahl nun auf einen der bekanntesten Rammstein-Songs überhaupt. Die Reaktion der Fans im Olympiastadion sprach für sich: Bereits die ersten Töne von ‘Sonne’ wurden lautstark mitgesungen.
Bereits 2019 haben Metallica in Berlin ‘Engel’ von Rammstein gecovert.
Metallica in Berlin: Setlist und Rekord
94.000 Fans wurden Zeugen der Metallica-Show in Berlin – Rekord! Nie fanden mehr Zuschauer bei einem Einzelkonzert im Olympiastadion Platz. Möglich war das dank Metallicas zentraler Rundbühne mit Snake Pit. Seit 2009 hielten U2 den Rekord mit 90.000 Zuschauern.
Die Setlist von Metallica in Berlin am 30.5.2026:
- Creeping Death
- For Whom The Bell Tolls
- Of Wolf And Man
- The Memory Remains
- 72 Seasons
- The Unforgiven
- Fuel
- Kirk & Rob Doodle (‘Sonne’ von Rammstein)
- The Day That Never Comes
- Wherever I May Roam
- Nothing Else Matters
- Sad But True
- One
- Seek & Destroy
- Master Of Puppets
- Enter Sandman
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