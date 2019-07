Metallica covern ‘Engel’ von Rammstein in Berlin

Konzerte von Metallica sind eine fette, bunte, knallige, feurige Metal-Show. Das dürfen die deutschen Fans zurzeit wieder hautnah am eigenen Leib miterleben – zuletzt am Samstag, den 6. Juli in Berlin. Das pickepackevolle Olympiastadion feierte die Thrash-Helden im nächtlichen Regen. Und wie es Gitarrist und Sänger James Hetfield, Drummer Lars Ulrich, Lead-Gitarrist Kirk Hammett sowie Bassist Rob Trujillo gerade halten, hatten sie auch für ihre Anhänger an der Spree eine musikalische Überraschung vorbereitet.

„Gott weiß, ich will kein Engel sein“

Und das mit Köpfchen! Die Überlegung war wohl: „Okay, welchen Song covern wir? Wir spielen in Deutschland, in Berlin. Was läge da näher als Rammstein?“ Und so kam es dann auch. Metallica-Frontmann Hetfield stellte seine beiden Band-Kollegen Hammett und Trujillo dem Publikum vor und kündigte, wie im Fan-Video unten zu sehen, eine Überraschung an. „Wir haben keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Aber genau das ist ja das Spannende daran!“, gab „Papa Het“ das Motto vor. Und so schritten die beiden Einlagen-Protagonisten nach vorne ins Rampenlicht.

Professionell wie Metallica drauf sind, hatten sich Hammett und Trujillo sogar Notenständer aufstellen lassen. Bei einem neuen, bislang nicht aufgeführten Song kann man sich das schon mal erlauben. Ansonsten zocken die „Four Horsemen“ ja alles auswendig runter. Zurück zum bereits erwähnten Rammstein-Cover: Als Kirk die ersten verträumten Töne auf seinem Sechssaiter zupfte, wurde dem Auditorium so langsam klar, um welchen Song und um welche Band es sich handelte. ‘Engel’ von Till Lindemann und Co.

Und nun zieht euch den Fan-Smartphone-Mitschnitt davon, wie Metallica ‘Engel’ von Rammstein in Berlin covern, selbst rein: