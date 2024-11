Heilung verordnen sich eine Auszeit ab Mitte 2025

Heilung brauchen eine Pause. Um sich zu erholen und neue Kräfte zu schöpfen, werden die experimentellen Folk-Metaller ab Mitte nächsten Jahres eine Auszeit einlegen. Dies gibt die Band in den Sozialen Medien bekannt. Zuvor stehen allerdings noch ein paar Live-Rituale mit The Hu an. Die vorerst finale Show steigt am 17. August 2025 an einer derzeit noch geheimen Location.

Akku aufladen

„Anda fardha — das Ende einer Reise“, beginnen Heilung ihr zugehöriges Statement. „Das Leben ist eine Reise, und alle Reisen enden an einem Punkt. Nach Jahren des ausgiebigen Tourens haben Heilung entschieden, sich für eine Weile zurückzuziehen. Die Arbeit der Gruppe trägt starke Züge des traditionellen Schamanismus. Schamanen ziehen sich zurück, manchmal sehr lang, um mit ihren Kräften — ihren Geistern — wieder vereint zu werden; um sich wieder aufzuladen.

Wenn sie fortwährend arbeiten würden, würden sie ausbrennen, Kontakt zu sich selbst, ihren helfenden Wesen und ihrem Licht verlieren. Heilung ziehen sich nun zurück. Sie werden von den Bühnen verschwinden, die donnernden Trommeln werden still sein, und der ekstatische Tanz vorüber. Sie werden schlafen gehen, sich für eine Weile ausruhen und stärker als jemals zuvor zurückkehren. Unser letztes Ritual wird am 17. August in einer zurzeit geheimen Location steigen.“

Heiling + The Hu — Live 2025

08.06. Mannheim, Palastzelt

14.06. Lingen, Emslandarena

01.07. München, Tollwood

05.07. Königstein, Festung

08.07. Kiel, Wunderino Arena

12.07. Saarbrücken, Open Air Am E-Werk

