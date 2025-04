Zwei Jahre ist es mittlerweile schon her, dass sich Dream Theater von Schlagzeuger Mike Mangini verabschiedet haben. Seitdem war Mangini ziemlich fleißig. In einem Interview mit Schlagzeuger-Kollege Don Lombardi spricht der Musiker jetzt über den Prozess der Musikproduktion, die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, Herausforderungen in der Bildungs-Branche und seine Reise durch die Grammy-Nominierungen.

Schlagzeuger und Professor

Mike Mangini hat während seiner Karriere als Musiker einiges erlebt. Er machte sich Mitte der Neunziger Jahre als Teil der Band Extreme einen Namen in der Hard Rock-Welt, bevor er 1996 die Gitarrenlegende Steve Vai unterstützte. Fast ein Jahrzehnt später nahm Mangini eine Vollzeitlehrtätigkeit am weltbekannten Berklee College of Music auf. Diese Stelle gab Mangini Ende 2010 auf, nachdem er es schaffte, sich im Dream Theater-Casting gegen sechs andere Top-Schlagzeuger durchzusetzen. Der dreitägige Prozess wurde für die Reality-Show ‘The Spirit Carries On’ im Dokumentarstil gefilmt.

Als John Portnoy 2023 zu Dream Theater zurückkehrte, musste Mangini die Band ohne Vorwarnung verlassen. Seitdem ist der Schlagzeuger in mehreren Projekten aktiv. Im November desselben Jahres veröffentlichte er sein Solodebütalbum INVISIBLE SIGNS. Im Februar dieses Jahres gründete Mangini außerdem die Band Monolith, mit Hernán „Motley“ Rodríguez am Bass und Gesang und Andy Barrow an der Gitarre.

Hier könnt ihr euch das volle Interview mit Don Lombardi anschauen:

