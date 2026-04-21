Im Februar gaben Vicious Rumors bekannt, fortan ohne Schlagzeuger Larry Howe auf Tour zu gehen. Aufgrund von Howes „persönlichen politischen Ambitionen“ und „extremen Ansichten“ sagten einige Veranstalter Konzerte der Band ab. Vicious Rumors sahen sich gezwungen, einen Ersatzschlagzeuger zu engagieren, um weitere Absagen zu vermeiden.

Bei der US-Tournee saß Larry Howe jedoch noch selbst an den Trommeln, was die Formation anschließend zu folgendem Statement veranlasste: „Vicious Rumors haben sich als Band über das vergiftete politische Klima unserer Zeit erhoben, das Beziehungen, Unternehmen und Bands zerstört hat. Larry Howe hat die Musik über alles andere gestellt. Sein Statement und sein Handeln sind unserer Meinung nach der Schlüssel, um Spaltungen zu überwinden und die Musik in den Vordergrund zu rücken.“

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Konsequenzen

Demnach sollte Howe doch mit auf die Europatournee gehen, was jedoch zur Folge hatte, dass weitere Auftritte gecancelt wurden. Die Veranstalter des SkullCrusher Fest in Freiburg schrieben beispielsweise: „Wir wollten Vicious Rumors die Möglichkeit geben, sich von den menschenverachtenden, rassistischen und diskriminierenden Äußerungen ihres Schlagzeugers glaubhaft zu distanzieren. Das war für uns mit der angekündigten Trennung von Larry Howe vor der anstehenden Europa-Tour erfüllt.“ Das Zurückrudern der Band kam entsprechend überraschend und sei nicht mit dem Veranstaltungs-Team kommuniziert worden.

„Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf Respekt, Würde und Teilhabe, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Wir treten aktiv gegen Rassismus, Sexismus und Ausgrenzung ein und fördern eine Kultur der Vielfalt und Chancengleichheit“, heißt es weiter. Deshalb sei „für Larry Howe und seine Haltung kein Platz. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass wir die Band auf keinen Fall unter Generalverdacht stellen, dass sie die Meinungen und Äußerungen von einem einzelnen Mitglied teilt. Aber die Verantwortung für ihre Entscheidungen und Handlungen tragen Vicious Rumors selbst – und wir tun dies ebenfalls für das SkullCrusher Fest.“

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Ein hoher Preis

Infolgedessen gab Howe am 16. April offiziell seinen Ausstieg „auf absehbare Zeit“ bei Vicious Rumors bekannt und schrieb auf Facebook: „Die Cancel-Kultur hat wieder einmal gewonnen.“ Er fügte hinzu: „Es sind nicht die anderen Band-Mitglieder, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden… Bitte beschuldigt sie nicht! Sie tun mir leid, und es tut mir leid, dass sie darunter leiden. Die Musikindustrie ist einfach von linken Ideologen durchdrungen, die vor dem Globalismus kapitulieren, und da kann ich nicht mitmachen!“ Obwohl der Post eine mögliche Rückkehr andeutet, hat die Band nun bestätigt, dass Howes Ausstieg endgültig zu sein scheint.

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„Wir haben versucht, unsere musikalische Verbindung zu retten. Aber alles, was wir dafür bekamen, waren abgesagte Konzerte, geplatzte Tourneen und ein Streit, mit dem wir nichts zu tun hatten. Nachdem wir einen so hohen Preis für die Ansichten einer einzelnen Person zahlen mussten, akzeptieren wir seinen Rücktritt.“ Die Europatournee sei „definitiv bestätigt“ und „wir begrüßen ein neues Kapitel – mit einem neuen Schlagzeuger“, schreiben Vicious Rumors abschließend. Wer den Posten übernimmt, soll in Kürze bekanntgegeben werden.

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