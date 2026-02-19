Toggle menu

Vicious Rumors trennen sich von Schlagzeuger Larry Howe

Vicious Rumors live, 20.05.2011 München, Garage
Foto: E. Bubek-Louis. All rights reserved.
von
Die Power-Metaller Vicious Rumors haben ihrem Schlagzeuger Larry Howe aus politischen Gründen den Tour-Stecker gezogen.
Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Vicious Rumors werden mit ihrem Schlagzeuger Larry Howe aufgrund seiner politischen Ansichten nicht mehr auf Tournee gehen. Das erklären sie in einem Statement auf Facebook. Howe hat inzwischen mit einem eigenen Statement auf die Situation reagiert.

Deutliche Botschaft

Die Band schreibt: „Nach jahrelangen Meinungsverschiedenheiten zu diesem Thema werden Vicious Rumors nicht mehr mit dem langjährigen Schlagzeuger Larry Howe auf Tour gehen. Als Band haben wir Larrys persönlichen politischen Ambitionen nie zugestimmt. 

So schwer es auch ist, ein Originalmitglied loszulassen, können wir als VR es nicht tolerieren, für Larrys persönliche Meinungen mitbestraft zu werden. Sie reflektieren nicht die Meinungen von VR. Unsere Botschaft ist simpel und deutlich: Einheit! Und Heavy Metal gemeinsam zu feiern“, so heißt es in ihrem Statement.

Band stimmt nicht zu

„Diese Mission hat sich nicht verändert, seit Vicious Rumors 1979 begannen. Wir haben Lieder wie ‘World Church’ geschrieben, um Menschen zusammenzubringen. Das ist unser Manifest“, bekräftigen die US-Amerikaner in ihrem Facebook-Post.

Weiter heißt es: „Aus Respekt vor VR wird Larry die Verpflichtung der Band für die US-Etappe der ,The Devil’s Asylum Tour‘ einhalten, die nur noch wenige Tage entfernt ist und vom 25. Februar bis zum 28. März stattfindet. Wir wollen Larry für all die Jahre der Hingabe und für sein unglaubliches musikalischen Können bedanken.“ 

Die Band wolle bald einen neuen Tourneeschlagzeuger bekanntgeben, schreibt sie. Ob das nun bedeutet, dass Larry Howe weiterhin im Studio mitwirken wird, ist unklar. In einem Nachtrag zu ihrem ersten Statement schreiben Vicious Rumors: „Um das Statement zu verdeutlichen: Bei VR geht es um die Musik! Nicht Politik! Wegen Larrys extremen Ansichten, die nichts mit VR zu tun haben, wurden schon vier Konzerte abgesagt.

Unterhaltung für alle

Es geht nicht darum, eine Seite zu wählen. Es geht um Unterhaltung für alle. Wenn die Band für eine einzige offen kommunizierte Meinung so heftig bestraft wird und unsere Live-Veranstaltungen deswegen abgesagt werden, muss etwas verändert werden“, verdeutlicht die Band.

Howe selbst reagierte mit einem eigenen, sehr langen Statement, in dem er zugibt, Memes geteilt zu haben, die viele Leute verärgert hätten. Das sei nicht seine Intention gewesen, und er entschuldige sich demütig. Um welche Memes es sich konkret handelt, beschreibt er nicht. In seiner Bio bezeichnet er sich als „Rock’n’Roll-Patriot.“
Der Schlagzeuger schreibt in seinem Post: „Ich werde nun höflich von der Europatournee zurücktreten, da deutsche Promoter es für nötig gehalten haben, Konzerte abzusagen, die Geoff für unsere Fans hart erarbeitet hatte. Das ist ein unglückliches Resultat. Bitte unterstützt weiterhin die Band, die so lange Teil meines Lebens war. Ich werde trotzdem alle amerikanischen Shows spielen! Es wird eine spannende Tour, verpasst sie nicht!“

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Konzertabsagen Larry Howe Meinungsverschiedenheiten Politik Rauswurf Statement Trennung Vicious Rumors
