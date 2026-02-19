Kurz vor erscheinen ihres kommenden Albums DENIGRATION (VÖ: 8.5.) geben Ingested die Trennung von Sänger Josh Davies bekannt. In einem entsprechenden Statement nannte die Band keine konkreten Gründe für diesen Schritt. Doch erst kürzlich wurden schwere Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen den Musiker erhoben.

Mögliche Gründe für die Trennung

In Erklärung von Ingested in den Sozialen Medien heißt es: „Josh Davies ist mit sofortiger Wirkung kein Mitglied von Ingested mehr. Adam Mercer (ehemaliger Frontmann von A Wake In Providence – Anm.d.A.) wird die Gesangs-Parts auf der kommenden Bodysnatcher-Tour übernehmen.“ Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag ist deaktiviert, was ein heikles Thema nahelegt.

In einem TikTok-Video, das kurz vor Bekanntgabe der Trennung veröffentlicht wurde, erhebt eine Nutzerin schwere Vorwürfe gegen Davies. In dem Video behauptet sie unter anderem, dass sie der Sänger zuerst kontaktiert hätte, als diese noch minderjährig gewesen sei, und wirft ihm unter anderem vor, sie in trunkenem Zustand sexuell missbraucht zu haben. Zuvor sollen einige Frauen Ahnliches berichtet haben, wie das Video weiter darlegt.

Mit DENIGRATION wollten Ingested eigentlich das Debüt von Josh Davies feiern, der erst 2024 zum Line-up stieß. Auf bisherigen Veröffentlichungen ist dessen Vorgänger Jason Evans zu hören. Ob und inwiefern das Video auf TikTok Gegenstand der nun erfolgten Trennung von Ingested und Josh Davies ist, ist bisher unbekannt. Ebenfalls unklar ist, ob DENIGRATION überhaupt wie angekündigt – also mit dem Gesang von Davies – erscheinen wird.

