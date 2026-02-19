Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ingested werfen Sänger Josh Davies raus

Ingested
Josh Davies (M.) mit Ingested
Foto: PR, Jordan Burke. All rights reserved.
von
Kurz vor Erscheinen von DENIGRATON trennen sich Ingested von Frontmann Josh Davies. Die mutmaßlichen Gründe sind heikel.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Kurz vor erscheinen ihres kommenden Albums DENIGRATION (VÖ: 8.5.) geben Ingested die Trennung von Sänger Josh Davies bekannt. In einem entsprechenden Statement nannte die Band keine konkreten Gründe für diesen Schritt. Doch erst kürzlich wurden schwere Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen den Musiker erhoben.

Mögliche Gründe für die Trennung

In Erklärung von Ingested in den Sozialen Medien heißt es: „Josh Davies ist mit sofortiger Wirkung kein Mitglied von Ingested mehr. Adam Mercer (ehemaliger Frontmann von A Wake In Providence – Anm.d.A.) wird die Gesangs-Parts auf der kommenden Bodysnatcher-Tour übernehmen.“ Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag ist deaktiviert, was ein heikles Thema nahelegt.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von INGESTED (@ingested)

In einem TikTok-Video, das kurz vor Bekanntgabe der Trennung veröffentlicht wurde, erhebt eine Nutzerin schwere Vorwürfe gegen Davies. In dem Video behauptet sie unter anderem, dass sie der Sänger zuerst kontaktiert hätte, als diese noch minderjährig gewesen sei, und wirft ihm unter anderem vor, sie in trunkenem Zustand sexuell missbraucht zu haben. Zuvor sollen einige Frauen Ahnliches berichtet haben, wie das Video weiter darlegt.

TikTok Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

 

Mit DENIGRATION wollten Ingested eigentlich das Debüt von Josh Davies feiern, der erst 2024 zum Line-up stieß. Auf bisherigen Veröffentlichungen ist dessen Vorgänger Jason Evans zu hören. Ob und inwiefern das Video auf TikTok Gegenstand der nun erfolgten Trennung von Ingested und Josh Davies ist, ist bisher unbekannt. Ebenfalls unklar ist, ob DENIGRATION überhaupt wie angekündigt – also mit dem Gesang von Davies – erscheinen wird.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

DENIGRATION Ingested Jason Evans Josh Davies Rauswurf sexueller missbrauch Soziale Medien TikTok Vorwurf
Yungblud geht auf Distanz zu Till Lindemann (Rammstein)
Yungblud während eines Auftritts am 11. Oktober 2025 in der Palacio Vistalegre Arena in Madrid
Yungblud hat sich nach dem Shitstorm wegen des gemeinsamen Fotos mit Till Lindemann (Rammstein) zu Wort gemeldet.
Zuletzt musste Yungblud Kritik einstecken. Der britische Musiker war kürzlich in Australien auf Tour — und hatte sich dabei zu einem gemeinsamen Foto mit einem zumindest hierzulande durchaus heiklen Künstler hinreißen lassen: Und zwar mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann, der jüngst ebenfalls in Down Under unterwegs war. Nachdem sich einige Fans darüber echauffiert und enttäuscht gezeigt hatten, hat Dominic Richard Harrison, wie der Pop-Star mit bürgerlichem Namen heißt, nun ein Statement hierzu abgegeben. Hätten wir das geklärt "Ich hatte absolut keine Ahnung", stellt Yungblud in einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Audiomitteilung bei Instagram klar. "Offensichtlich treffe ich momentan jeden Tag viele Menschen,…
Weiterlesen
Zur Startseite