Wenige Bands legen so einen rasanten Aufstieg hin wie die neuen Deathcore-Könige Lorna Shore. Frontmann Will Ramos und Gitarrist Adam DeMicco geben in einer Runde „Never Have I Ever“ mit METAL HAMMER Einblicke in das neue Album I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME, erzählen, wieso sie sich am Nürburgring wie zuhause fühlen, und teilen ihren Umgang zu den harten Seiten des Musikerlebens – inklusive Tipps.

Ein Interview zum kommenden Album I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die anschließende Tournee 2026 – präsentiert von METAL HAMMER – führt die Ausnahme-Band zurück auf die großen Bühnen des Kontinents – mit im Gepäck ein eindrucksvolles Support-Line-up: Whitechapel Shadow Of Intent und Humanity’s Last Breath zählen zu den prägendsten Acts des modernen Extrem-Metal und versprechen ein intensives Live-Erlebnis.

METAL HAMMER präsentiert:

Lorna Shore + Whitechapel + Shadow Of Intent + Humanity’s Last Breath – Tour 2026

23.01. Frankfurt, Jahrhunderthalle

24.01. Leipzig, Haus Auensee

30.01. A-Wiener Neustadt, Arena Nova

31.01. München, Zenith

03.02. CH-Zürich, Samsung Hall

13.02. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

14.02. Hamburg, Inselpark Arena

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets

Interview und Schnitt: Annika Eichstädt

Kamera: Teoman Tonn, Can Yavuz

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.