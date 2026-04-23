Mit Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Sabaton, Architects und mehr ist das Programm von Rock am Ring 2026 metallisch und stark wie selten! Die logische Konsequenz: Mit 90.000 verkauften Tickets wurde der Rekord für den frühesten Ausverkauf in der Geschichte des Festivals gebrochen. Doch dank METAL HAMMER und Telekom könnt ihr – mit etwas Glück – trotzdem mit dabei sein. Passende Klamotten gibt’s inklusive!

Die Telekom wird 2026 neuer Partner von Rock am Ring – vor Ort am Nürburgring und digital über ihre Kanäle. So können alle Fans das bereits ausverkaufte Festival mit MagentaMusik im kostenlosen Livestream auf MagentaTV exklusiv erleben – und Top-Acts auf den beiden Hauptbühnen in bester Qualität mitverfolgen.

Während über 90.000 Besucherinnen und Besucher die Auftritte von Linkin Park, Iron Maiden, Limp Bizkit und vielen mehr vor Ort feiern, wird die Telekom zudem auf dem Gelände für stabile Mobilfunk-Verbindungen sorgen.

Exklusive Festival-Shorts

Telekom hat eine exklusive Festival-Shorts entwickelt. Das gute Stück ist streng limitiert! Denn die Festival-Shorts ist eigentlich nur für Telekom Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den „Love Magenta“-Shop zu erwerben.

Diese Festival-Shorts ist kein gewöhnliches Piece, sondern ein durchdachtes Performance-Upgrade: maximal funktional, extrem robust und dabei überraschend bequem. Durch clevere Features wie flexible Bundlösungen, smarte Taschen und strapazierfähige Materialien sitzt alles genau da, wo es hingehört. Kurz gesagt: gemacht für alle, die mehr wollen als Standard.

Gewinnspiel: Tickets und Festival-Shorts

Telekom bringt euch zum ausverkauften Rock am Ring 2026: Gewinnt 1×2 Wochenend-Tickets inklusive Camping und erlebt eines der größten Festivals Europas live. Als besonderes Extra gibt es für die Gewinnerin oder den Gewinner außerdem 2x die streng limitierten, exklusiven Festival-Shorts obendrauf – ein echtes Highlight, das es so nicht zu kaufen gibt.

Alles, was ihr dafür tun müsst: Schreibt eine E-Mail an verlosung@metal-hammer.de mit dem Betreff „Telekom Shorts“, gebt Vorname, Nachname, Mailadresse (für die Tickets als PDF) und Postadresse (für eure Shorts!) an.

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen! Teilnahmeschluss ist der 29.04.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

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